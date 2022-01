hotelu „Parentium“

drugog na prvi kat

33-godišnji Marin Leovac

Bijelo-plavih

Prije svega sam sretan što sam došao u Osijek. Malo je potrajalo, ali su se na kraju klubovi ipak dogovorili. Poznajem ljude u stručnom stožeru, isto tako i većinu igrača, tako da sada jedva čekam da im se priključim na treninzima. Ciljevi su visoki i nadam se da ćemo na kraju nešto i osvojiti

Spreman i odmah na raspolaganju treneru

dva bivša kluba

Da, surađivali smo u bečkoj Austriji i Dinamu i ne treba trošiti riječi o njemu i njegovim suradnicima. Svi znamo koliko su kvalitetni i uspješni, na meni je i svima ostalima da pružimo najviše što možemo. Veselim se što ću upoznati svoje nove suigrače i vjerujem da ćemo od početka drugog dijela sezone nastaviti pobjeđivati.

profesionalac

I dok smo imali slobodno uvijek sam nastojao zadržati i nastaviti taj ritam rada, iščekujući rasplet situacije. Zbog toga sam bio i s Dinamom II u Poreču, da ostanem u formi i spremno dočekam neki novi izazov koji se sada i dogodio. Spreman sam i na raspolaganju treneru. Uvijek je bilo teško igrati protiv Osijeka, neizvjesno i napeto, momčad je dobra i vjerujem da možemo i nadalje biti vrlo uspješni. Naravno da pritom želim dati i svoj puni doprinos.

Odavno je naučio igrati pod pritiskom

Uspjeli smo se na kraju usuglasiti s njegovim bivšim klubom i nismo dvojili nijedne sekunde. On je bio naša prva želja kada smo razmišljali o pozicij lijevog bočnog, U početku to nije bilo moguće, sada se to ostvarilo i jako smo sretni zbog toga. U njemu smo dobili iskusnog igrača koji poznaje moj način rad i ono kako najčešće igramo, također poznaje i naše automatizme. Vjerujem da mu razdoblje adaptacije na novu sredinu neće biti dugačko, da će nam pomoći od prvog trenutka i zato smo se i u velikoj mjeri odlučili za njega

dragocjenog iskustva

Igrao je Ligu prvaka s Austrijom i Dinamom, bio prvak s Dinamom i Rijekom, potom je igrao i u PAOK-u što znači da se itekako naučio nositi s pritiskom koje inače nose utakmice koje su pred nama. Kada smo sve to stavili na vagu, lako nam je bilo odlučiti za njega. Zdrav je i spreman, u punom trenažnom procesu tako da će već biti u kadru momčadi za subotnji susret protiv Slaven Belupa.

Susretali smo ga u porečkomtijekom prvog tjedna naših istarskih priprema i nadali se da bi ipak mogao završiti kod nas.Nemoguće ga je tada bilo premjestiti s „“, ali ipak nismo (pre)dugo čekali da nam se pridruži. Od ove je srijedei službeno novi igrač, uvodno je poručio Marin.U svemu je vrlo bitna činjenica da su Leovac i Bjelica bili zajedno u, tako da se jako dobro i poznaju.Što se tiče Marinove tjelesne pripremljenosti, ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća, budući da je pravikoji uvijek vodi računa o tome u kakvom je stanju.Klupski trener i menadžer svoju je želju, glede dovođenja Leovca, iskazao čim se pojavila takva mogućnost. Sada je uspješno riješio i taj posao., istaknuo je Bjelica.U Gradski vrt je stigao igračkoji se uspješno okušao i u elitnom europskom natjecanju…