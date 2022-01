25 godina

Kako doživljavate prijelaz iz muškog u ženski nogomet?

Predsjednik ŽNK Osijek, Bojan Bodražić i gospodin Nenad Bjelica dogovorili su se oko prijelaza i zahvalan sam im na tome. Svojim radom i predanošću poslu dokazat ću da tim izborom nisu pogriješili. Iako sam do sada vodio muške ekipe, imam iskustva sa ženskim nogometom. Prije nešto više od 15 godina radio sam kao instruktor u županijskom Savezu za ženski nogomet. Išao sam po školama, radio s djevojčicama. Unatoč tomu, moram priznati, nisam znao što da točno kao trener očekujem od ŽNK Osijek ekipe. No, već nakon prvog treninga zaključio sam da su djevojke super. Ugodno su me iznenadile. Dobro poznaju tehniku i karakterno su dobre, pristojne, primaju znanje. Inače ih kao igračice poznajem, gledao sam dosta njihovih utakmica. Znam da mnoge od njih uz nogomet rade ili se školuju, što cijenim. Mislim da će nam biti dobro zajedno i vjerujem da ćemo napraviti jedan lijep pomak.

Kako ocjenjujete ekipu nakon prvog treninga?

Jako su dobro odradile prvi trening. Brzo upijaju. Obavili smo na treningu punih 45 minuta zahtjevnih tehničkih vježbi, vježbi koordinacije, dinamičnu stabilizaciju, puno driblinga. Pitao sam ih da li su se do sada susrele s takvim vježbama i iznenadilo me kada su odgovorile – ne. U jednom danu, odnosno u jednom treningu, prihvatile su nepoznat oblik vježbe na takvoj razini kakvu muški igrači postignu tek kroz nekoliko dana. Uopće ne sumnjam da će biti odlične.

Kako će ŽNK Osijek igrati pod Vašom palicom?

Radit ćemo puno na taktičkom dijelu i na igri. Tehnika, tehnika i samo tehnika. Znam koje su formacije do sada igrale. Nastojat ću im predočiti nešto novo. No, mislim da ćemo igrati 4-3-3 ili 3-4-3, dakle napadački orijentirani nogomet. S time da će se raditi i na defenzivi. Ne može biti da one koje igraju krilo ili špicu ne znaju obranu. Svi će morati znati igrati sve. U tome pravcu idu i neke vježbe koje se rade na treninzima, i vidim da su i taj moment djevojke fino uhvatile.

Stigli se na čelo ekipe na početku zimskih priprema, kakva su vaša očekivanja do kraja sezone?

Uz treninge, u sklopu zimskih priprema igrat ćemo i četiri prijateljske utakmice s respektabilnim ekipama. Gledat ćemo da pronađemo i ekipu za igru među kadetima ili pionirima NK Osijeka. Na mojim treninzima igračice će uvijek igrati i između sebe. Osim za njihovu vježbu to je meni kao treneru uvijek dobra prilika za vidjeti gdje treba napraviti korekcije. Ne sumnjam da ćemo osvojiti prvenstvo. Uz spremnost za rad kakvu pokazuju vjerujem da će nakon narednih šest tjedana priprema one biti sigurno najbolje u 1. HNLŽ ove sezone.

Tekst i foto: ŽNK Osijek