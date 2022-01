vedro vrijeme

-7°C

žuto upozorenje

Poledica zbog niskih temperatura zraka. Minimalna temperatura < -4 °C



BUDITE NA OPREZU zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama.

još hladnije

-9°C

nule

vedro vrijeme

-4°C

7°C

kiše

do 2°C

7°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Iako, Osijek se danas probudio uz, a slično vrijeme nas očekuje i u ostatku tjedna.DHMZ je za (skoro) cijelu Hrvatsku izdaozbog niskih temperatura.Sutra,. Jutarnja temperatura do, a dnevna oko. Prevladavat će pretežnouz slab zapadni vjetar.Djelomično vedro vrijeme obilježit će srijedu i četvrtak. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Malostiže u petak, ali i za vikend. Jutarnja temperatura u porastu,, a dnevna do