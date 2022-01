Sedmo izdanje međunarodnog sajma vina, delicija i ugodnog življenja „WineOS“

28. i 29. siječnja 2022.

osječkoj dvorani „Gradski vrt“

1900 četvornih metara i 90 izlagačkih mjesta

Cooking Showa

Tomica Đukić i Igor Vlatković

Zimska luka

hrvatske nogometne reprezentacije

kuhinje u osječkom KBC-a

Citadela

Saša Vojnović, Mateo Meković i Nebojša Rajković

Lug

Waldinger

Čingi – Lingija

popunjeno

spoju hrane i vina

„Krauthaker“, „Belje“, „Iločki podrumi“, „Apolitico“, „Kalazić“ i „Erdutski vinogradi“

od 15 do 21 sat.

COVID – potvrde ili negativnog testa

100 kuna

zdravstvenoj ordinaciji doktora Špiranovića

50 kuna

Tekst: Udruga "Dekanter"

Foto: Denis Despot

Najava

Pročitajte i..

održat će se, u. Na više ods preko stotinu izlagača iz Hrvatske i susjednih zemalja, posjetitelje ponovno očekuje i bogat gastronomski program.Tijekom dva dana sajma na pozornici će se u sklopu „“ izmijeniti ukupno pet kuhara iz Osijeka i okolice, chefova čije su specijalitete dosad mnogi probali, ali možda nisu znali tko stoji iza tih delicija svojim imenom i znanjem. Upravo je brendiranje sjajnih znalaca jedan od ciljeva održavanja „Cooking Showa“.Prvog dana „WineOS-a“, u petak 28. siječnja, svoje će vještine nazočnima prezentirati. Đukić, Osječanima poznat kao dugogodišnji chef restorana „“ i, a danas voditelj, odlučio je pripremati specijalitet od riječne ribe. O čemu je točno riječ bit će iznenađenje za sve one koji će u petak biti u dvorani. Nakon njega na pozornicu dolazi Vlatković, glavni chef poznatog baranjskog restorana „“. U skladu s trendom kojeg promoviraju u tom ugostiteljskom objektu, Vlatković će pripremiti specijalitet od mesa podolca, baranjskog goveda kojeg u „Citadeli“ sami uzgajaju.U subotu nas očekuju tri kuhara:. Vojnović, koji se svojim sugrađanima predstavio na prethodnom izdanju „WineOS-a“ 2020. godine, u međuvremenu se s Kvarnera vratio u rodni Osijek te preuzeo glavnu ulogu u restoranu hotela „“. On će na pozornici pripremiti jelo od riječne ribe. Meković, mladi i talentirani chef restorana „“, odlučio se za meso crne svinje što će, vjerujemo, razveseliti goste u blizini pozornice koji će imati prigodu isprobati zanimljiv specijalitet. Rajković je veliki ljubitelj i specijalist za jela od divljači te će se upravo kroz specijalitet od divljači glavni chef „“ predstaviti osječkoj publici koja ga je već dobro upoznala kroz meni spomenutog restorana.Osim showa na pozornici, posjetitelji „WineOS-a“ imat će prigodu isprobati i razne domaće delicije na izlagačkim mjestima malih i velikih proizvođača. Među izlagačima će biti i Ugostiteljsko – turistička škola iz Osijeka čiji će učenici pomagati u realizaciji programa sajma i time stjecati važna iskustva u praktičnom radu na velikim događajima. Na štandu škole goste će također dočekati razna ukusna iznenađenja.U gastronomskom dijelu programa valja izdvojiti i gala večeru koja se vraća u program „WineOS-a“. Mnogi će biti razočarani informacijom da je sve, no oni koji su na vrijeme osigurali mjesto moći će uživati u vrhunskom. Večera je na rasporedu dan prije početka sajma, 27. siječnja, u restoranu „Waldinger“. Za tu prigodu angažiran je naš poznati chef Goran Kočiš koji je priredio privlačan meni. Riječ je o šest sljedova vrhunskih zalogaja koje će pratiti isto toliko vina iz vinarija:Podsjećamo kako će se sajam oba dana u dvorani „Gradski vrt“ održavatiU dvoranu će se moći ući samo uz predočenje važeće. Ulaznice će se prodavati na ulazu u dvoranu po cijeni odza jedan festivalski dan. Posjetitelji će na ulazu također moći unajmiti festivalsku čašu.Svi koji nemaju COVID potvrdu, a žele posjetiti WineOS, moći će obaviti testiranje u, u ulici Stjepana Radića 54, po povlaštenoj cijeni od. Ordinacija će 28. siječnja raditi od 8 do 15, a 29. siječnja od 8 do 12 sati.