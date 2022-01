Kliničkom bolničkom centru

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji u osječkomgradonačelniki suradnici predstavili su posljednju u nizu donacija gradske uprave ovoj važnoj bolničkoj ustanovi.Naime, Grad je sudjelovao u projektutako što je iz proračuna izdvojioza izmjenu svih podova u hodnicima i bolesničkim sobama., predstojnica, zahvalila se gradskoj upravi istaknuvši kako Grad i gradska uprava nastavljaju osluškivatida se pacijentima omogući ugodniji boravak na klinici. Podovi na ovom dijelu KBC-a nisu se mijenjali još od 1986. godine, bili su vrlo neprimjereni, posebice obzirom na činjenicu da pacijentice na Klinici za ginekologiju znaju provesti i više od 100 dana. To je stresno razdoblje u njihovom životu te im je, uz odgovarajuću medicinsku skrb, potrebno pružiti i ugodan boravak.“, dodala je Müller na kraju svog obraćanja.Gradonačelnik Radić izjavio je da, iako Grad nije osnivač KBC-a, kontinuiranosvojim donacijama njegovom radu. Osim ovih 240.000 kuna za obnovu odjela ginekologije, u proračunu za 2022. godinu Grad je izdvojio prekoza donacije KBC-u Osijek i nastavit će i u budućnosti pomagati kako bi se zdravstvena zaštita građana Osijeka podigla na još višu razinu.Projekt obnove Klinike za ginekologiju uključio je i zamjenu starih i dotrajalih ormarića za pacijente za što je dobio donaciju odu iznosu odte ličilačke radove koje je obavila, dok je Uprava KBC-a osigurala sredstva za zastore u bolesničkim sobama.Ravnateljzahvalio se Gradu što ih kontinuirano prati s donacijama, podsjetivši kako je samo prošle godine Grad doniraokuna KBC-u za razne ustrojstvene jedinice.Na upit o trenutnoj situaciji s koronavirusom, Zubčić je odgovorio kako su još uvijeknovopozitivnih, no situacija je zadovoljavajuća jerkoji zahtijevaju liječenje kisikom. Zadnjih mjesec dana brojevi stagniraju na 60-ak pacijenata u KBC-u od čega je njih 12 do 13 na respiratoru. Sustav apsolutno funkcionira, i dalje se obavlja sav program i ništa nije reducirano, ali se na ulazu u KBC provode trijaže i svi pacijenti moraju imati valjane Covid potvrde ili PCR test.