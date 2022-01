Gala koncerta – On the Bridge of Music

Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, 18. siječnja 2022.

30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i uspostavljanja diplomatskih odnosa s Mađarskom

HNK u Osijeku ima izuzetno lijepu suradnju s Operetnim kazalištem u Budimpešti, u kojem će se održati koncert 25. siječnja. Na poziv Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i veleposlanika dr. sc. Mladena Andrlića te Marine Sikore koja je ataše za kulturu, došlo je do ideje da se povodom velike 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i uspostavljanja diplomatskih odnosa s Mađarskom, održi ovaj koncert, što nije bilo nimalo lako. Ono što je posebno važno istaknuti, osim da smo jedina kazališna kuća iz Hrvatske koja će gostovati u Operetnom kazalištu u Budimpešti, je i činjenica da su ova dva koncerta uistinu zajednički projekt našeg kazališta i dragih prijatelja iz Mađarske

Dražena Vrselja

Jasenka Crnković

vrhunsko kulturno ostvarenje

Grad Osijek je oduvijek bio multikulturalan grad kojem je bilo važno njegovati kvalitetne odnose sa svim manjinama zbog čega smo izuzetno počašćeni što će nam sutrašnji uzvanici biti uvaženi gosti kako iz Hrvatske tako i iz Mađarske. Između ostalog, pridružit će nam se gradonačelnik Pečuha, predstavnici naših ministarstava, veleposlanik RH u Mađarskoj, predstavnici grada Budimpešte i ostali gosti, a uvjerena sam da će ovo biti koncert kojeg ćemo svi dugo pamtiti

Josip Miletić

prijateljske odnose

Ovo je prilika da se prisjetimo velikih trenutaka kada je Hrvatska na čelu s dr. Franjom Tuđmanom dobila međunarodno priznanje u vremenu kada je bila teško pogođena ratnim strahotama. Zato ne smijemo zaboraviti na prijateljstvo s onim državama koje su davale podršku našoj zemlji na putu k neovisnosti. Jedna od tih zemalja je i Republika Mađarska, na čemu im zahvaljujemo, a uvjeren sam da ćemo s ova dva koncerta pokazati svu raskoš kulturnog i glazbenog talenta kojeg imamo, kao i snažne suradnje koja će se nastaviti i u budućnosti

Szilard Somogyi

kulturnih odnosa i međusobnom povezivanju

Viktorija Đurđek, Katarina Toplek, Leon Košavić, Igor Krišto

Zsolt Vadász, Anita Lukács, Laki Péter, Lévai Enikő

Tekst i foto: OBZ.hr

Uoči, koji će se održati ugodine, a povodom, danas je održana konferencija za medije na kojoj je najavljen koncert, kao i koncertna izvedba u Budimpešti, 25. siječnja 2022. godine.– kazala je intendantica HNK u OsijekuZamjenica gradonačelnika Grada Osijekaistaknula je kako je Gala koncertdviju prijateljskih zemalja.– rekla je Crnković.Zamjenik županapodsjetio je da su događaji od prije 30 godina snažno u sjećanju svih nas, a ovaj će koncert dodatno naglasitikoje Republika Hrvatska njeguje s ostalim zemljama.– zaključio je Miletić i gostima iz Mađarske poželio dobrodošlicu u Osječko-baranjsku županiju.Redateljnaglasio je kako je ovaj koncert pokazatelj koliko umjetnici mogu doprinijeti održavanju. Dodao je kako je osim povijesne i kulturne povezanosti naših dviju zemalja izuzetno važna glazbena povezanost u njegovanju prijateljstva koje će biti vidljivo u izboru koncertnog programa.U koncertu će sudjelovati orkestar Opere HNK u Osijeku i solistite orkestar Operetnog kazališta u Budimpešti i solistiProgram Gala koncerta – On the Bridge of Music je promišljen kao program hrvatskih i mađarskih skladatelja kako bi se još više naglasila povezanost dviju zemalja i važnost samoga događaja. Gala koncert iz Osijeka bit će emitiran uživo na 3. programu Hrvatske radiotelevizije.Koncert povodom 30. obljetnice financiran je vlastitim sredstvima i uz pomoć Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, Ministarstva ljudskih resursa Mađarske, Ministarstva kulture RH te Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.