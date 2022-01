Ivan Anušuć

Rezultati popisa stanovništva su katastrofalni, očekivali smo da će biti jako loši, ne samo u Slavoniji nego u cijeloj Hrvatskoj, ali mislim da smo se ipak malo iznenadili jer nismo mislili da je toliko loše. Ono što može biti još lošija vijest od popisa je evidencija dobnih skupina, dakle starost ljudi od ovih 3,8 milijuna ljudi koji žive u Hrvatskoj. Mislim da ćemo tu imati novi razočaravajući podatak koji će pokazati da mladi, oni koji su u punoj snazi, oni koji bi trebali nositi razvoj Hrvatske u budućnosti će biti na iznenađujuće malom broju i mislim da je to dodatan problem u ovom popisu

nije dobro radilo

Prvo želim reći da ovo nije rezultat nijedne pojedinačne vlade. Ne upirem ni u koga prstom, sustavno nismo radili dobro od završetka Domovinskog rata, od 2000. godine stvari kreću nizbrdo i kada pogledate unazad sve odluke koje su donesene, nisu bile u korist interesa RH i ovog naroda. Postoji objektivno jedan razlog zbog čega je to bilo očekivano – zbog ulaska Hrvatske u EU. Granice su se otvorile i radna mjesta i radne dozvole više nisu bile potrebe, i to je razlog, ali ne za 400.000 to je moglo biti razlog za 150.000 do 200.000, ali ne 400.000, to je za Hrvatsku koja je imala 4,2 milijuna ogroman udarac

Ja kao osoba ću svakako preuzeti dio odgovornosti jer pripadam toj stranci i naravno da je moj zadatak uhvatiti se u koštac s tim problemom. I ja kao župan to radim, nije za pohvaliti se da je Osječko-baranjska županija 7. ili 8. po iseljenosti u Hrvatskoj, ali radimo sve što možemo, istina je da smo povećali broj zaposlenih i broj radnih mjesta, ali očigledno to nije dovoljno

Ja sam davno rekao, uopće nije problem ni oko infrastrukrunih projekta, ni ima li posla ili ne, mislim da Hrvatsku moramo početi uređivati kao pravnu državu koja štiti najmanjeg čovjeka i najslabiju kariku u našem društvu, a to je običan čovjek koji želi imati pravdu i pravo na svojoj stani i koji želi živjeti u zemlji u kojoj se događaju pozitivne promjene i reforme. Mislim da je to nešto što smo zaboravili raditi i što smo zaustavili. Sada je možda trenutak. Ovo je po meni možda najveća kriza od Domovinskog rata. Sada je trenutak da političkim konsenzusom, od ljevice do desnice, sve stranke koje postoje, uključujući i predsjednika Hrvatske, sjednu za stol i da se naprave ozbiljne nacionalne strategije, a ne da se donose vatrogasne mjere

Očigledno je da sami sebe jedemo i idemo vidjeti što treba napraviti. Po meni, ogromni potencijali Hrvatske leže u dijaspori, to je naša velika prednost i veliko iskustvo koje možemo prenijeti u Hrvatsku, ti ljude žive u drugim uvjetima, drugačije su se izgradili, ali osjećaju se kao Hrvati

Tekst i foto: Osijek031.com

