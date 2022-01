Dobri i efikasni

3:0

Mudražija

Topčagića

Bohar

Kapuna

Ivušić

Bartolec

Raspalio

Banića

Bohar,

Nukić

Ivušić, Bartolec, Škorić, Lončar, Jurčević, Žaper, Brlek, Hiroš, Fiolić, Bohar i Topčagić

Lijepa akcija i za treći gol

povećala prednost

Cheberko

Baić

Fućka

Dakua

kvalitetniji i jači

Aldair

neprecizan

Malenica, Miloš, Bralić, Cheberko, Cvijanović (Caro), Hanuljak (od 67. Stranput), Mikolčić (od 67. Kleinheisler), Gržan, Fućak, Baić (od 67. Mierez) i Daku

bili su naši nogometaši u prvoj provjeri na istarskim pripremama. Svladali su trećeplasiranu momčad slovenskog prvenstva s uvjerljivih. Već u 4. minuti Osijek je došao u vodstvo.je srušiou šesnaestercu i to je bio klasičan „penal“ kojega jemirno pretvorio u gol. Olimpija je prvi puta zaprijetila prekočiji je udarac s 15 metaraobranio. U 17. minuti krasan je pogodak postigao. „“ je po lopti iz „slobodnjaka“ punom nogom s više od 25 metara i pogodio lijeve rašlje posve nemoćnog! Malo kasnije zamalo je neprecizan biodok je kod Ljubljančana zaprijetio. U svakom slučaju, Osječani su u prvom dijelu bili razigraniji i konkretniji, a igrali su:Odnos snaga nije se promijenio ni u drugom poluvremenu. U 62. minuti naša je momčadna 3:0. Bila je to vrlo lijepa akcija koju je započeo, nastaviofinim proigravanjem za, a ovaj je idealno asistirao zakoji iz blizine rutinski trese mrežu. Bio je to posljednji pogodak na utakmici u kojoj je Osijek pokazao da jeu odnosu na Olimpiju. U završnici dvoboja šansu za protivnika propustio ječiji je udarac glavom bio. Vjerujemo da su zadovoljni i navijači Bijelo-plavih koji su ovaj susret imali priliku pogledati u izravnom TV prijenosu. U drugih 45 minuta sastav je bio: