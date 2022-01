nove godine

Tekst: Tena Tormaš Marković, mag. informatologije

Početak svakečesto nas nadahnjuje na to da promislimo o načinima kako povećatikoji živimo. Skloni smo donositi odluke u svrhunašeg zdravlja, izgleda, materijalnog blagostanja, odnosa i općenito svega što bi nam moglo podariti osjećaj sreće i ispunjenja. Premda žudimo za promjenom koju omogućava prilika novog početka, najčešće se suočavamo s neuspjehom. No, umjesto da obeshrabreni,, možda nam je jednostavno potreban drugačiji pristup. Dublji pristup promjeni koji donosi stvarne rezultate i zahvaća sve sfere našeg života. Možda je jedna od najvažnijih odluka koju možemo donijeti ona da postanemo. Jedan od najboljih načina kako to postići usmjeren je na izgradnju karaktera. Vrline su navike izvrsnosti koje vježbanjem ugrađujemo u naš karakter unaprjeđujući tako naše unutarnje biće, ali i našu okolinu. Tako ćemo, primjerice, vježbajući vrlinu upornosti i samoregulacije postići dosljednost u provođenju zdravih životnih navika.unaprijedit će sve naše odnose, što će uvelike pridonijeti našem blagostanju. Prakticirajući razboritost izvještit ćemo se u donošenju ispravnih životnih odluka, a zahvalnost će nam omogućiti da uvidimo blagoslove koje već posjedujemo.izdvojila je nekoliko naslova na temu, koje će vas, ukoliko ih želite pobliže upoznati i ugraditi u svoj svijet, nesumnjivo približiti punini života kojoj težite.Knjigaautora i motivacijskog govornika, revolucionarni je vodič kroz način na koji razmišljamo, govorimo i postupamo u ljubaznosti. Premda ljubaznost nije nešto što ljudi često propituju, ona je nužna za današnji svijet. Učinivši je svojim životnim pozivom, Kraf nas ovom pričom navodi da pogledamo u sebe i krenemo u stvarnu promjenu koja nas izaziva da nadiđemo sebičnost i strah. Objašnjava nam zahtjevnu verziju nesebične i hrabre ljubaznosti koja će iscijeliti svijet nasuprot konfeti ljubaznosti koja ne zahtijeva ni promišljanje ni posvećenost. Knjiga nudi alate za prevladavanje nesposobnosti, nesigurnosti i nelagode u svakodnevnom životu i podsjeća nas da, kada u svoje odnose unesemo empatiju, suosjećanje i ljubav, naš svijet postaje bolji.jedan je od najutjecajnijih ljudi današnjice i autor uspješnice Baraka koja je nahranila milijun djece. U svojoj posljednjoj knjizipredstavlja nam ljubav i umijeće velikodušna življenja. Ova je knjiga razmatranje o značenju dobročinstava i dobrotvorne djelatnosti čiji je osnovni cilj potaknuti nas na darivanje iz ispravnih pobuda. Nudeći nam primjere dobrotvorne ljubavi kojoj je osobno svjedočio, autor odgovorno tvrdi da dobrotvorna djelatnost može preobraziti i obogatiti život, kako primatelja dobročinstva, tako i samoga dobročinitelja. U suvremenom svijetu, koji je orijentiran na primanje, poziva nas da budemo drugačiji i naučimo darivati. Ukoliko ljubav prema bližnjemu učinimo osnovnim motivom, darivanje postaje lagano i slatko breme kojim u konačnici puno više dobivamo!Priručnik sveučilišnih nastavnicapod nazivomPokušava nam dati odgovor na to pitanje s gledišta primijenjene psihologije. Premda progovara o ozbiljnim psihološkim temama pisan je vrlo pristupačno i popularno što ga čini podjednako zanimljivim i stručnoj i nestručnoj publici. Svatko od nas ima ideju o tome tko su dobri ljudi i koje osobine čine dobrog čovjeka. No, što o tome kažu psihologijska istraživanja? Autorice nam donose pregled temeljnih vrlina koje su ujedno i osnovne snage karaktera. Što možemo učiniti da potaknemo njihov razvoj kod sebe i drugih i na taj način povećamo sreću i zadovoljstvo, otkrijte u ovoj duhovitoj I zanimljivoj knjizi koja nas, umjesto na negativnosti, usmjerava na ono što je u čovjeku dobro.Kulturalni mislilac i praktični filozofu knjiziobjašnjava nam da je empatija najvažnija vrlina koju čovječanstvo mora razviti u 21. stoljeću kako bi opstalo i napredovalo. Smatrajući je vještinom koja se razvija tijekom cijelog života donosi nam pregled navika koje prakticiraju izrazito empatični ljudi. One mogu povećati kreativnost, poboljšati odnose te umanjiti predrasude i riješiti sukobe. Krznaric sugerira i brojna književna i filmska djela kao inspiraciju za empatično ponašanje, upućuje nas na to kako odgajati djecu u empatičnom duhu i upoznaje nas s konceptom muzeja empatije. Globalne probleme poput ratova, govora mržnje, klimatskih promjena, pandemije ili pak nezdravih odnosa ne možemo riješiti bez empatičnog postupanja u svakodnevnom životu. Ova je knjiga uzbudljiv poziv da se pridružite globalnom pokretu empatičnog načina mišljenja i djelovanja!za svaki dan djelo je autorice, unuke Desmonda Tutua, dobitnika Nobelove nagrade za mir i čovjeka koji je bitno pridonio rušenju aparthejda u Južnoj Africi. Današnji, ponajprije zapadni svijet, opsjednut je idejom indiviudalizma, uvjerenjem da su osnovne potrebe pojedinca važnije od potreba društva kao cjeline. U knjizi nam je predstavljen Ubuntu – koncept južnoafričke životne filozofije koji obuhvaća sve ljudske težnje prema skladnom zajedničkom životu ispunjenom humanošću. Istražujući ideje blagosti i opraštanja, tolerancije i vještine slušanja Mungi Ngomane pokazuje nam da za svakoga od nas može biti korisno kada prihvatimo jedni druge. Ubuntu je način života koji nam omogućava da gradimo mostove prema drugima izgrađujući tako pozitivniju okolinu i ne zaboravljajući da je čovjek – čovjek upravo zbog odnosa s drugima.Vrline su ono prema čemu procjenjujemo karakter osobe, ali se u njima ogleda i karakter cjelokupnog društva. Unatoč sve većim socijalnim i političkim krizama te porastu depresije i pesimističkih prognoza, psihologuvjeren je da svakodnevnim odlukama utječemo na svoju, ali i sudbinu drugih ljudi. U njegovoj korisnoj i praktičnoj knjizipredstavlja nam neke od univerzalnih ljudskih vrlina koje, ukoliko ih kao pojedinci budemo njegovali, imaju moć društvo promijeniti na bolje. Spretno povezujući znanstveno utvrđene činjenice s praktičnim savjetima, anegdotalne priče s introspekcijom te pitanjima za razmišljanje i preporučenim vježbama, autor nas navodi na poticanje onog najboljeg u nama. Pokrenimo jednu od najvažnijih i najuzvišenijih ljudskih vrlina zahvalnost te razvijajmo istovremeno i ostale predložene vrline!U knjizipokazuje nam kako temperament, podupire želju svakoga čovjeka za osobnim razvitkom i postizanjem izvrsnosti. Također nam podrobno opisuje različite temperamente te njihove jake i slabe strane. Ovisno o tome kojem temperamentu pripadate saznajte kako možete nadvladati njegove mane i iskoristiti ga kao snažan poticaj izgradnji istinskoga karaktera temeljena na vrlinama. Pokazujući vam put do dublje samospoznaje i otkrivanja vlastita poslanja, Havard je napisao izvrstan priručnik kojim se obraća svima koji žele ovladati sobom u istinskoj ljudskoj slobodi te postići osobnu i poslovnu izvrsnost.Ako je nešto umijeće znači da ga je potrebno naučiti. Najpoznatije djelouči nas da voljeti ne znači samo posjedovati, ograničiti partnerovu slobodu ili se isključiti iz života okoline. Naprotiv, voljeti znači spoznati ljubav koja će nas otvoriti cijelom svijetu, uz neočekivane perspektive. Ljubav je umijeće koje treba naučiti, koje od nas zahtijeva trud, brigu, poštovanje, odgovornost i znanje, a proces učenja jednak je kao i kod svega drugoga: morate savladati i teoriju i praksu, i tek tada postat ćete majstor ovoga umijeća. Kako Fromm kaže, ovladavanje umijećem ljubavi mora vam biti prioritet, a svi vaši pokušaji da ostvarite ljubav osuđeni su na propast ako se ne potrudite aktivnije razviti svoju ukupnu ličnost jer zadovoljstvo u individualnoj ljubavi ne može se postići bez sposobnosti da se voli bližnji, bez istinske poniznosti, hrabrosti, vjere i discipline.