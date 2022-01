Višnjevcu Unikom

Danas je uzapočeo s, odnosno kanti za plastiku i bio-otpad.Na ovaj način zatvara sena kućnom pragu jer, nakon što je on uveden u, sada će zaživjeti i u obiteljskim kućama.Vrijednost ove investicije je, od čega većina dolazi iz Fonda za zaštitu okoliša, dok gradski proračun sudjeluje s 15%.U ovom trenutku građani Osijeka na svom pragu mogu odvajati. Osijek jeu Hrvatskoj koji dijeli velike spremnike za bio-otpad i više nema vrećica u koje se on ranije skupljao, a ujedno je i jedini veliki grad koji prošle godine nije platio nikakve penale vezano uz odvajanje otpada.Gradonačelnik je izrazio uvjerenje kako će Osijek već ove godine ispoštovati ono što od nas traži EU, a to je prikupljanjena kućnom pragu.Radić je podsjetio i kako je u tijekuu Sarvašu, riješena je sanacija odlagališta u Filipovici u Nemetinu, u gradu funkcionirajua uskoro će biti otvoreno i četvrto u, grad ima i, a Osijek je proglašen i najboljim eko gradom u državi (Eco City nagrada).Unikom će nakon Višnjevca nastaviti s podjelom spremnika za plastiku i bio-otpad obiteljskim kućama u drugim dijelovima garada, a očekuje se da će se ukupno podijeliti