reforme zdravstvenog sustava

300.000 osiguranika HZZO-a

zdravstveno osiguranje

čišćenje

iseljenicima

dvije trećine

ne uplaćuju

HZZO-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ)

nisu u evidenciji

F oznakom

velik broj građana

jeftinije

minimalnu košaricu osiguranja

besplatnog

crno

U sklopu najavljene, najmanjemoglo bi uskoro ostati bez prava nanakon što je ministar Beroš najavio „“ evidencije HZZO-a od viška osiguranika koji nemaju pravo na državno zdravstveno osiguranje, piše Novi list Riječ je mahom okoji su napustili Hrvatsku i otišli raditi u inozemstvo, a ostali su na popisu osiguranika HZZO-a i uredno koriste zdravstvene usluge u Hrvatskoj. Po nekim procjenama, takvu varijantu korištenja zdravstvenog osiguranja prakticiranaših građana koji su otišli iz Hrvatske.U HZZO-u kažu kako se radi o izuzetno velikom broju ljudi, koji unatoč tome štozdravstveni doprinos uživaju sva prava iz zdravstvenog osiguranja. Koliko ih je točno, moglo bi se znati za mjesec dana, nakon uparivanja baza podataka. Sve osobe kojezavoda za zapošljavanje, a ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje kao nezaposlene osobe ili članovi njihovih obitelji, ostat će bez zdravstvenog osiguranja.U ukupnoj cifri osiguranika koji se vode pod internom, što znači kao osiguranici koji ostvaruju pravo na temelju nezaposlenosti, jako je velik broj onih koji se ne vode kao nezaposleni na birou. Takvi će automatski biti brisani s popisa osiguranika. Procjenjuje se da bi se to, nakon potpisivanja ugovora između dvije institucije, moglo dogoditi već polovinom veljače.Osiguranici koji su pravo na zdravstveno osiguranje HZZO-a stekli temeljem nezaposlenosti, dosad se nisu bili dužni odjaviti s državnog zdravstvenog osiguranja, već su nastavljali koristiti sva prava, ističu u HZZO-u. Nakon što je Hrvatsku napustiou potrazi za poslom, baza podataka HZZ-a se ispraznila, no u HZZO-u nije. Dio iseljenika brisan je s popisa osiguranika HZZO-a početkom ljeta, kad su razmjenom podataka s MUP-om u HZZO-u uspjeli popis osiguranika očistiti od osoba koje su se odjavile iz Hrvatske.Doći do informacija o građanima koji su se zaposlili u inozemstvu i tamo plaćaju zdravstveni doprinos, pa bi time i zdravstvene usluge trebali koristiti u državi u kojoj žive, danas je gotovo nemoguće. Iako po zakonu ne smijete imati dvostruko zdravstveno osiguranje u različitim državama, još uvijek ne postoji jedinstvena baza podataka na razini EU-a na temelju koje bi se znalo tko u kojoj državi uplaćuje i koristi zdravstveno osiguranje.Tako ispada da je, unatoč inozemnom zdravstvenom osiguranju,doći u Hrvatsku zubaru, jer dobar dio naših radnika vani možda imaju uplaćenukoja im ne pokriva sve usluge koje mogu besplatno dobiti u Hrvatskoj poput liječnika ili zubara.Na meti čišćenja baze podataka HZZO-a naći će se i građani koji nisu napustili zemlju, a koriste povlasticuzdravstvenog osiguranja iako za njega ne uplaćuju. Tako bi bez iskaznice mogli ostati i oni koji rade na, Zavod za zapošljavanje ih je skinuo s popisa nezaposlenih, a oni i dalje koriste zdravstveno osiguranje. U tom slučaju, ako žele biti zdravstveno osigurani, morat će se prijaviti na burzu rada i pronaći legalan posao, odnosno uplaćivati pripadajuće poreze i doprinose.Tekst i foto: Osijek031.com