Za zaštitu zdravlja od hladnoće, pridržavajte se sljedećih preporuka:

Hitna medicinska služba – 194

Jedinstveni europski broj za hitne službe – 112

U najavi su. Izlaganje niskim temperaturama u hladno zimsko doba može uzrokovatipo zdravlje i dovesti do nastanka ozljeda (ozeblina, smrzotina) te opće pothlađenosti tijela (hipotermija), a što može dovesti i do smrtnog ishoda.- Pratite vremensku prognozu i upozorenja o hladnoći, niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim prilikama te izbjegavajte izlazak, ako to nije prijeko potrebno.- Odjenite više slojeva tople odjeće, po mogućnosti od materijala koji zadržavaju toplinu (vuna). Vanjski dio odjeće (jakna, kaput) treba biti nepropustan za vjetar i vlagu. Glavu zaštitite kapom koja prekriva oba uha, a ruke zaštite rukavicama. Usta je dobro prekriti šalom zbog sprečavanja udisanja hladnog zraka (posebno važno za oboljele od bolesti srca i dišnih putova). Izuzetno je važna topla, udobna zimska obuća otporna na vlagu.- Osobama koje boluju od kroničnih bolesti, a posebno srčanog ili dišnog sustava, preporučuje se izbjegavanje izlaganja hladnoći i niskim temperaturama u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima.- U slučaju ledene kiše, smrzavanja ili snijega na tlu, budite oprezni zbog klizavih pločnika i kolnika te povećane mogućnosti pada i prijeloma kosti.- Kod niskih temperatura izbjegavajte teže fizičke poslove na otvorenom prostoru i sve aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje.- Pomozite obitelji, prijateljima i susjedima koji većinu vremena provode sami.- Nemojte zanemarivati osjećaj hladnoće i drhtavicu koji upozoravaju na potrebu utopljivanja i prekid boravka na hladnoći.- U slučaju da se kod osoba koje duže borave na otvorenom (izletnici, planinari, vojnici, volonteri koji pomažu) pojave početni simptomi pothlađivanja ili ozeblina (trnjenje, gubitak osjeta prstiju, blijeda koža, bol), odmah treba potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću i pothlađenu osobu postepeno utopliti zamatanjem u deke. Pothlađenu osobu ne smije se izlagati direktnom izvoru topline.Preporučeno je davati tople bezalkoholne napitke (čaj, juha) i potražiti stručnu medicinsku pomoć ili nazvati:ili