Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

S obzirom nanovopozitivnih,je u petak doniokoje vrijede od danas.Od danas sejavna okupljanja na otvorenom za, do sada je bilo 100. Okupljanja sviše neće biti neograničena, nego najvišeZabranjuju se sva javna događanja u zatvorenim prostorima sse i broj gledatelja nas covid potvrdama na otvorenom. U zatvorenim prostorima, a na otvorenom do. Na privatnim svečanostima bit ćeumjesto dosadašnjih- izuzetak su oni s digitalnim potvrdama - za njih će ograničenje bitiUgostiteljski objekti će se, kao što je održavanje razmaka, korištenje maski dok se ne sjedi za stolom, prozračivanje te čišćenje i dezinfekcija. Pojačat će se uporaba medicinskih maski za lice te bi obveza bila, bez obzira na potvrde, nositi ih na umjetničkim izvedbama, u vjerskim objektima, muzejima, kinima...Također, uvest će se obveza za poslodavce da se uvede rad od kuće kad god je to moguće.Za sadaproširenje upotrebe COVID potvrda.