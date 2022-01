Nikola Janjić

Bijelo-plavima

velika perspektiva crnogorskog nogometa

nikšićke Sutjeske

Počeo sam igrati u FK Anderba, manjem klubu iz Nikšića, a onda sam prešao u Sutjesku u kojoj sam već nekih pet, šest godina. U Prvoj ligi sam debitirao prije više od godinu dana, dok još nisam napunio 18, bilo je to na utakmici protiv Zete. Ukupna statistika je prilično dobra jer sam postigao 5 golova uz 9 asistencija, a zabio sam i u kvalifikacijama Konferencijske lige. U mlađim kategorijama igrao sam na skoro svakoj poziciji, uglavnom u sredini terena, kasnije više kao krilo, no mogu odrađivati i sve drugo, nije mi problem. Nisam slučajno izabrao Osijek! Prvo zbog rada trenera Bjelice, vidio sam i odličnu atmosferu među igračima, a sviđa mi se i kako momčad igra. Nadam se da ćemo zajedno imati mnogo uspjeha. Hvala mojim agentima, obitelji i prijateljima, Osijeku naravno želim titulu u HNL-u koju ću i ja, uvjeren sam, osvojiti sa Sutjeskom koja je najbolji klub u Crnoj Gori

Proglašen najperspektivnijim u Crnoj Gori

Nenad Bjelica

Znam da je iz cijele regije bilo upita za Nikolu i on će najkasnije od ljeta biti naš član. Univerzalnih je kvaliteta i karakteristika, može biti koristan na obje krilne pozicije, u reprezentaciji igra u središnjici, u nekim kombinacijama je upotrebljiv i na lijevom boku. Bez obzira što je jako mlad, ima već puno iskustva, osim toga, proglašen je najperspektivnijim igračem Crne Gore. Mislim da smo napravili vrlo dobar posao i doveli jako kvalitetnog igrača koji želi napredovati i izabrao je Osijek koji mu u tom razvoju može najviše pružiti. Imao je jako dobru polusezonu uz dosta golova i asistencija, na proljeće će imati kontinuitet igara u svom klubu kojega će, vjerujem, nastaviti i kada dođe u Osijek.

Tekst i foto: NK Osijek

(19) potpisao je četverogodišnji ugovor s! Mladić koji jeobvezao se na vjernost Nogometnom klubu Osijek do 2026., a suigračima će se priključiti na kraju ove sezone, do kada će nositi dres. Rođen je 14. srpnja 2002. godine, mladi je reprezentativac Crne Gore i upotrebljiv na više pozicija u momčadi., rekao je Janjić.Promptno su Osječani reagirali i čim se ukazala mogućnost da Janjića dovedu u svoje redove, to su odmah i učinili. Trener i klupski menadžerje, dakako, zadovoljan takvim raspletom situacije: