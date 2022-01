Sveta tri kralja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

Bliži nam se blagdankada trgovine i trgovački centri, kao i ostali objekti radeno inače. Koje je njihovodoznajte u nastavku..Sv. Tri kralja, 6. siječnja -Odvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biorazgradivog otpada odvijati po redovitom rasporedu, a od reciklažnih dvorišta toga dana radit će jedino dežurno reciklažno dvorište na Jugu II.Sv. Tri kralja, 6. siječnja - od 9:00 do 22:00 sataSv. Tri kralja, 6. siječnja -Sv. Tri kralja, 6. siječnja -Sv. Tri kralja, 6. siječnja - od 10:00 do 20:00 satiSv. Tri kralja, 6. siječnja - od 8:00 do 14:00 satiSv. Tri kralja, 6. siječnja - od 7:00 do 20:00 satiSv. Tri kralja, 6. siječnja - od 7:00 do 21:00 satSv. Tri kralja, 6. siječnja -Sv. Tri kralja, 6. siječnja - od 7:00 do 21:00 satSv. Tri kralja, 6. siječnja - od 7:00 do 21:00 satSv. Tri kralja, 6. siječnja - od 8:00 do 13:00 satiSv. Tri kralja, 6. siječnja - od 7:00 do 22:00 satiSv. Tri kralja, 6. siječnja - od 7:00 do 21:00 satSv. Tri kralja, 6. siječnja - od 8:00 do 13:00 sati(Tvrđavica, V.K.Sutjeske, Ružina, Lošinjska, Papuk gore, Pazinska, Čvrsnička, J.J.Strossmayera, K. Fringera, Reisnerova, Zeleno polje, Bednjanska, -Sv. Tri kralja, 6. siječnja -Sv. Tri kralja, 6. siječnja - od 08:00 do 14:00 sati