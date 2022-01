Zakon o euru

Tekst i foto: Osijek031.com

uskoro kreće u, a upravo će taj dokument regulirati sve bitno okonovom valutom koju će Hrvatska uvesti za godinu dana. Međutim, puno ranije krenut ćeu dvije valute, izvještava RTL televizija Jedan euro u Hrvatskoj vrijedit će, što je prethodno utvrđen tečaj po kojem je naša zemlja prije godinu i pol ušla u. Ako iz nekog razloga u Hrvatskoj bude, razlika će smjeti iznositi najviše +/- 15 posto od ovog tečaja kako bi se spriječio lov u mutnom, bilo da je riječ o određivanju cijena, isplati plaće ili mirovine ili, primjerice, preostalom iznosu kredita koji vraćate.Trgovci bi tako već u kolovozu trebali istaknuti dualne cijene proizvoda koji nude. To znači da će vas, primjerice pri odlasku u trgovinu, za bijeli kruh odistodobno dočekati i cijena od. Uz mlijeko odstajat će i iznos. Uz svinjski but koji plaćate okoza kilogram, bit će istaknuta i cijena od, odnosnoza pakiranje jedne od najprodavanijih kava.Put do uvođenja eura izgleda ovako: do kraja siječnja trebao bi bitia u travnju i usvojen Zakon o euru koji će urediti sve što se tiče konverzije ili cijena. Nakon dualnih cijena koje će biti istaknute od kolovoza, Hrvatska euro uvodiIdućih 15 dana bit će faza prilagodbe tijekom koje će se moći plaćati i. No već od polovine siječnja euro i službeno postaje jedina valuta plaćanja u Hrvatskoj.Rok u kojem svoje kunske kovanice možete zamijeniti za euro kovanice jei to. Kada je riječ o novčanicama rok je neograničen.Inače, HNB je izračunao da će na kovanje i tiskanje eura potrošiti nešto više od