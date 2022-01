Bijelo-plavi

Vidjet ćemo kojim će tempom dolaziti pojačanja. Tražimo igrače na nekoliko pozicija, u fokusu su lijevi bek, krilo i napadač, što ne znači da u budućnosti možda neće doći vezni ili obrambeni igrač. Odlaskom Pilja možda se otvara jedno mjesto u sredini, ovisit će i o Jugoviću, a vraća nam se Brlek. Tek je počeo prijelazni rok, ovo što se dogodilo bilo je iznenadno… Gledamo i pregledavamo puno igrača i vidjet ćemo što ćemo uspjeti realizirati. Nije ni lako dovesti kapitalca u NK Osijek

Pogled i u budućnost

budućnost

mladi igrači

Ne tražimo samo kapitalce već gledamo i neke mlade igrače koji bi u perspektivi od šest mjeseci ili godinu dana mogli biti vrlo važni za našu momčad. Na ove tri pozicije gledamo da barem dva budu igrači koji će nas odmah pojačati. Hoćemo li uspjeti ovisi o tržištu, nekada nađeš igrača u Danskoj pa dok sazna gdje je Osijek prođe 15 dana. Nekada igrača ne možete privući ni novcem… Teško je pojačati ovu momčad koja je jako dobra, ne želim dovoditi bilo što jer su ovi momci pokazali kvalitetu u posljednjih godinu i pol dana jer se na vrhunskoj razini nose s najboljih hrvatskim klubovima, to je nešto što moramo poštivati. Navijači očekuju pojačanja, i mi sami se želimo pojačati, ali jedno su mogućnosti, drugo želje, treće realnost…

Bolji nego jesenas

konkurentan u lovu

Očekujemo od samih sebe da budem bolji nego jesenas. Iako smo bili na visokoj razini igara i rezultata, uvijek može bolje i tome ćemo težiti. Nadamo da će to biti dovoljno za jedan trofej kojeg žarko želimo. Pred nama je četiri tjedna napornog rada, puno puta sam rekao da neke naše nedostatke možemo kompenzirati samo momčadskim duhom, velikim zajedništvom i radom, a onda ćemo vidjet hoće li to biti dovoljno za ostvariti ono što sanjamo.

Izvući rezerve

Kleinheisler, Mierez, Bohar, Brlek, Ivušić, Erceg… To je šest igrača iz momčadi koji imaju veliku rezervu da daju momčadi još više od onoga što su dali jesenas i to će biti naša najveća snaga. Zadržali smo sve stožerne igrače osim Bočkaja, nije isključeno da možda još netko neće otići, puno je upita za naše igrače, ali napravit ćemo sve da stožerne igrače ih nadomjestimo kvalitetnim pojedincima koliko god to bude moguće. Puno je igrača koji mogu dati još više momčadi poput Gržana ili Ndockyta i nadam se samo da će svi ostati zdravi.

Erceg spreman u ožujku

Ante Erceg

posebnom programu

Za mjesec dana bi mogao biti u punom treningu. Počet će s treninzima u kojima nema kontakta i duela, u kojima može kontrolirati sve svoje pokrete, onda će trebati nekoliko tjedana da se oslobodi straha i vjerujem da će do početka ožujka biti u stanju pomoći momčadi.

