17. Noć muzeja

28. siječnja 2022.

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek

17:00 - 00:00 sati

[Mrežna stranica međunarodnog projekta koji se provodi na platformi eTwinning pod nazivom Virtual Museum Night 2022.g. u kojem su projektni partneri razmijenili ljubavne priče i legende te ih prezentirali kroz razne kreativne uratke - filmove, stripove, glazbu. Osim priča, poslušajte virtualni koncert učenika Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, upoznajte se i s prirodnom baštinom zemalja sudionika projekta kao i sa važnim znanstvenicima, za kraj je originalni recept za tortu koji je nastao inspiriran ovim projektom.]

Muzej Slavonije

18.00 - 23.00 sata

[Na mso.hr u izborniku možete pronaći digitalni kutak Muzeja Slavonije. Muzejski kviz, memory i puzzle zabavan su i edukativan sadržaj u kojemu mogu uživati i veliki i mali. Za one željne muzejskih izložbi iz naslonjača preporučamo virtualne šetnje izložbama Donacije - izbor iz zbirki Muzeja Slavonije 1994.-2019., Lado/Reljefi/Tragovi i Priča o nezaboravu.]

18.00 - 22.00 sata

[Pozivamo sve zainteresirane da posjete izložbe Muzeja Slavonije. Prisjetite se povijesnih trenutaka, uživajte u novim otkrićima i zabavi za cijelu obitelj. Možete posjetiti izložbu Donacije - izbor iz zbirki Muzeja Slavonije i gostujući izložbu Cvjetovi koji vječno cvatu.]

18.00 - 23.00 sata

[Virtualna šetnja kroz izložbu Donacije - izbor iz zbirki Muzeja Slavonije putem poveznice culex360.com/muzej-slavonije/ ]

18.00 - 23.00 sata

[Virtualan šetnja kroz izložbu Lado/Reljefi/Tragovi putem poveznice culex360.com/lado/ ]

18.00 - 23.00 sata

[Virtualna šetnja kroz izložvu Priča o nezaboravu - ostavština dr. Hermanna Weissmanna u baštinskim ustanovama Osijeka putem poveznice mso.hr/360/weissmann/ ]

18.00 - 23.00 sata

[Zaigrajte muzejski kviz i provjerite svoje znanje o zavičaju, gradu Osijeku i okolici putem poveznice mso.hr/igre/kviz/ ]

18.00 - 23.00 sata

[Tko bolje pamti? Zaigrajte memory i provjerite koliko dobro pamtite. Posjetite poveznicu mso.hr/memory/ ]

18.00 - 23.00 sata

[Okušajte se u slaganju puzzli prema predlošku muzejskog predmeta, putem poveznice mso.hr/igre/puzle/ ]

Napomena:

[Dragi posjetitelji, želimo da vaš doživljaj Noći muzeja 2022. bude autentičan i nezaboravan. Ipak, u tijeku pandemije potrebno je poštivati epidemiološke mjere u svrhu osobne zdravstvene zaštite, ali i zaštite drugih posjetitelja. Ljubazno vas molimo da prilikom posjete Muzeja Slavonije, pri ulazu predočite važeću Covid potvrdu, da tijekom obilaska izložbi nosite zaštitne maske i da u predviđenim situacijama koristite sredstvo za dezinfekciju ruku. Želimo vam siguran i ugodan boravak u Muzeju!]

Muzej likovnih umjetnosti

18.00 - 20.00 sati -

18.00 - 20.00 sati -

[Dora Kralik/ ilustratorica, animirat će jedan od umjetničkih radova Petera Pierra Weizsa.]

18.00 - 20.00 sati -

[Kustosi Muzeja likovnih umjetnosti, voditelji Zbirki čiji se radovi nalaze na aktualnoj izložbi Akvizicije 2016.-2021. prezentirat će ukratko svoju zbirku i radove. Ovaj oblik prezentacije sadržaja izložbe zamjenjuje klasično stručno vodstvo.]

18.00 - 20.00 sati -

[Aplikacija putem koje posjetitelji mogu zaigrati kviz za vrijeme trajanja izložbe Akvizicije 2016.-2021. Po zatvaranju izložbe posjetitelj s najviše osvojenih bodova osvaja poklon paket.]

Napomena:

[Muzej likovnih umjetnosti 28. siječnja 2022. (petak) priprema 17. Noć muzeja, a program će se moći pratiti isključivo putem društvenih mreža (facebook, instagram). Vrata Muzeja likovnih umjetnosti otvorena su po redovnom radnom vremenu (10:00 - 20:00h). Muzej likovnih umjetnosti inspiriran temom Između stvarnog i digitalnog, priprema raznolik program u suradnji s nekoliko obrazovnih ustanova te nekoliko organizacija i udruženja.]

Arheološki muzej Osijek

18.00 – 23.00 sata -

[Virtualna izložba "Batina - tisućljetni svjetionik na Dunavu" je interaktivna i multimedijalna online verzija istoimene izložbe Arheološkog Muzeja Osijek. Izložba će biti izrađena na osnovi specijalističkih digitalnih snimanja u 360° te će biti prilagođena za prikaz na osobnim računalima, tabletima, mobilnim uređajima, ali i VR uređajima za prikaz proširene stvarnosti. Izložba će sadržavati vizualno atraktivne, interaktivne i multimedijalne elemente (video sadržaje, opise, dodatne fotografije) te će se moći koristiti u edukacijskim radionicama u suradnji s obrazovnim institucijama. Ova će izložba u budućnosti omogućiti i dodatne nadogradnje sadržaja kroz integraciju online interaktivnih kvizova ili edukacijskih virtualnih posjeta u stvarnom vremenu. Izložba će znatno povećati doseg Muzeja i približiti će muzejske sadržaje većem broju korisnika, jer će biti prilagođena za jednostavno dijeljenje preko društvenih mreža i chat aplikacija.]

18.00 – 23.00 sata -

[Na krajnjem sjeveroistočnom završetku Banskoga brda, gdje se ono susreće s Dunavom, smješteno je jedno od najistaknutijih europskih arheoloških nalazišta – ono u BATINI. Brojni arheološki nalazi potaknuli su nas da vam pripremimo jednu NAGRADNU IGRU, u kojoj u najkraćem vremenu morate spojiti iste kartice. Linkovi za igru biti će u Noći muzeja objavljeni na društvenim stranicama Arheološkog muzeja Osijek (Facebook, Instagram)]

18.00 – 23.00 sata -

[Na krajnjem sjeveroistočnom završetku Banskoga brda, gdje se ono susreće s Dunavom, smješteno je jedno od najistaknutijih europskih arheoloških nalazišta – ono u BATINI. Brojni arheološki nalazi potaknuli su nas da vam pripremimo jednu NAGRADNU IGRU/KVIZ, u kojem je samo jedan odgovor točan. Nakon odgledane virtualne šetnje pokušajte na sva pitanja odgovoriti točnim odgovorom u najkraćem vremenu. Linkovi za igru biti će u Noći muzeja objavljeni na društvenim stranicama Arheološkog muzeja Osijek (Facebook, Instagram)]

Napomena:

[17. Noć muzeja, održat će se 28. siječnja 2022. godine u uvjetima koji su više-manje slični onima od prošle godine. Ovogodišnji program odvija se isključivo u online formi, a izložbu ''Batina - tisućljetni svjetionik na Dunavu'' moguće je posjetiti u petak 28.01.2022. do 16.00 h bez naplate ulaza i uz pridržavanje epidemioloških mjera. Svi posjetitelji Muzeja morati će predočiti EU digitalnu COVID-19 potvrdu odnosno drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju. Krajem 2021. godine u Arheološkom muzeju Osijek otvorena je izložba BATINA – TISUĆLJETNI SVJETIONIK NA DUNAVU. Ovom prilikom posjetiteljima će putem društvenih mreža i digitalnih kanala komuniciranja biti omogućeno da dožive izložbu u virtualnom svijetu, a nakon pregledane izložbe da i zaigraju nagradne igre posebno pripremljene za Noć muzeja i osvoje nagrade.]

Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

17.00 - 00.00 sati

[Mrežna stranica projektnih rezultata međunarodnog eTwinningovog projekta Virtual Museum Night 2022.]

OŠ Darda

18.00 - 23.00 sata

[Virtualna izložba - U noći muzeja OŠ Darda pripremila je interaktivnu prezentaciju u kojoj se nalaze radovi učenika naše škole. Posjetitelji će moći vidjeti virtualnu izložbu skupine Minecraftovaca i prikaz nekih poznatih povijesnih građevina kao npr. Sulejmanov most kod Darde, Crkva Sv. Križa u Ninu, Vučedol, Vukovarski vodotoranj. U istoj prezentaciji nalazi se i video koji prikazuje niz radova kako su učenici napravili model DNK, model stanice i atoma.]

17. Noć muzeja, održat će se 28. siječnja 2022. godine u uvjetima koji su više-manje slični onima od prošle godine. To znači u okolnostima u kojima su se kulturne institucije silom prilika „adaptirale" na novu stvarnost, kada se veliki dio programa odvija u kontroliranim uvjetima i okolnostima uz obvezne Covid potvrde, kada je bitno smanjen broj posjetitelja na kulturnim događajima, a grupni organizirani, turistički posjeti muzejskim izložbama, gotovo su potpuno izostali u statistikama muzejskih posjetitelja. Najveći dio događanja preselio se u digitalne kanale komuniciranja i prijenosa sadržaja, što je po svim analizama doprinijelo širokoj dostupnosti muzejskih sadržaja. Međutim, s druge strane, analize govore da je neposredni doživljaj muzejskog prostora, sadržaja, atmosfere i ljudi, nezamjenjiv kada je u pitanju onaj istinski doživljaj. Posjetitelj traži način na koji može najadekvatnije ostvariti svoje potrebe, a to je istinski i stvarni doživljaj kulturnog događaja. Stoga, u neizvjesnim okolnostima kada je gotovo postalo nemoguće dugoročnije planirati muzejske programe, a pogotovu je nepoznanica kojoj ciljanoj publici su pojedini programi namijenjeni, u uvjetima kada muzeji i druge institucije ekvilibriraju između stvarnog i mogućeg, između stvarnog i digitalnog, a mnogi su u dodatno otežanim uvjetima zbog velikih šteta koje su zadobili u potresu, važno je nastaviti, sada već lijepu tradiciju ove manifestacije. Onaj postojeći elan, zanos i odlične programe i atmosfere Noći muzeja, nastojat ćemo i u sedamnaestoj Noći muzeja omogućiti našoj vjernoj publici diljem Hrvatske. Nakon konzultacija s brojnom hrvatskom muzejskom zajednicom, nastavljamo s organizacijom 17. NOĆI MUZEJA u uvjetima kada će dio programa koji za to imaju uvjete biti organiziran u stvarnom vremenu i prostoru i stvarnim posjetiteljima, uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera, a svi programi bit će dostupni putem digitalnih kanala.