u 2021. ostvarilo jesvojih planiranih aktivnosti unatoč zahtjevnoj situaciji s epidemijom COVID 19. Iako je i u ovoj godini bilo odgađanja ipak bilježimou odnosu na prvu pandemijsku 2020. godinu.Prošlu, 2021. završili smo sa čakpremijerno izvedenih naslova iNakon zahtjevne 2020. nastavila se izazovna 2021. no brzom smo prilagodbomsvoje ambiciozne planove, povećati broj izvedenih predstava i publike, unatoč epidemiološkim ograničenjima. Brojevi su, jasno, u skladu sa epidemiološkim preporukama i situacijom vezanom uz epidemiju COVID-19, ali ipak veći nego 2020. godine.Odigrali smo ukupnoiz premijernog i repriznog programa. Ukupno je naše predstave u protekloj sezoni pogledalo preko. U Dječjem kazalištu izvedeno jesa. Na festivalima i gostovanjima izveli smo, a pogledalo ih je. Brojna su događanja i manifestacije ipak održane u našem Kazalištu tako da je na svim predstavama i ostalim događanjima kroz kazalište prošlo gotovo, točnije njihŠest je premijernih naslova obilježilo našu 2021. U svibnju je izvedena predstava nastala prema romanu, kao diplomska predstava lutkarske režije mlade, potom napredstavau režiji, a na ovogodišnjemu ljetu svoju je praizvedbu doživjela i predstava nastala prema strip slikovniciu izvedbi, u listopadu klasiku režijii pred kraj godine ponovno diplomska predstava prema tekstuu obje režiji. Obnovili smo i našu uspješnicu, a iz repriznog je programa izvođeno 13 naslova.Najizvođenije predstave su naša legendarna(32),(28 ) i(20).U Kazalištu su ipak održane i tradicionalne manifestacijeGostovali smo na festivalima u zemlji i inozemstvu, uobičajeno naše su predstave izabrane za sve značajnije festivale, a posebno smo ponosni što smo uspjeli organizirati tradicionalni Susret lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske i ponovno u Osijeku okupiti ponajbolja lutkarska ostvarenja unatoč neizvjesnoj epidemiološkoj situaciji.održano je od 24. do 30. svibnja ute okupilo 200-tinjak sudionika u 6 dana održavanja festivala uglavnom iz Hrvatske, ali i gostiju iz inozemstva. Pridržavajući se svih epidemioloških mjera predstave je ipak svakodnevno pogledao određeni broj gledatelja iako su kapaciteti gledališta bili smanjeni. Predstave je u Dječjem kazalištu i u Barutani te izložbe u predvorju Kazališta, Kulturnome centru i Muzeju Slavonije pogledalo oko. U natjecateljski program SLUK-a izbornicauvrstila je 12 predstava od prijavljenih 27, a u off programu odigrane su još četiri predstave, te organizirane tri izložbe. Stručni ocjenjivački sud u sastavu Ria Trdin, Dražen Ferenčina i Miroslav Čabraja pogledao je 12 predstava u natjecateljskoj konkurenciji i odabrao najbolje u brojnim kategorijama.7. FESTIVAL DJEČIJE UMJETNOSTI - FEDU SARAJEVO, BIH ( 03.5.-07.05.2021.)Ljepotica i zvijer, romantična i tajanstvena bajka za cijelu obitelj u kojoj snaga ljubavi pobjeđuje strah i predrasude, nastala u koprodukciji Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku i Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci bila je dio programa 7. po redu, Festivala dječje umjetnosti FEDU Sarajevo, koji je održan online. Stručni žiri dodijelio je nagradu Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića i Gradskom kazalištu Joza Ivakić – Vinkovci, za najbolju scenografiju/kostimografiju, uz obrazloženje: “28. SUSRET LUTKARA I LUTKARSKIH KAZALIŠTA – 28. SLUK, Osijek ( 24.5.-30.5.2021.)Dječje kazalište Branka Mihaljevića na 28. SLUK-u osvojilo je tri nagrade i dva priznanja. Naime, nagradu za najbolju predstavu festivala dodijelio nam je Dječji prosudbeni odbor, a Stručni ocjenjivački sud samo je potvrdio tu odluku proglasivši svoju odluku: Pliva patka preko Drave najbolja je predstava u cjelini! Naš glumac Gordan Marijanović dobio je nagradu za najbolju glumu-animaciju za svoju ulogu toj predstavi. Kazalište je zaslužilo i povelju HAZU za promicanje hrvatske dramske književnosti na lutkarskoj sceni, a voditelj tehnike Dražen Golubić priznanje za dugogodišnji rad u lutkarstvu.