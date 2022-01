od 31. prosinca do 2. siječnja

U vremenuna područjuevidentirali smo( 11 vozača osobnih automobila i 1 vozač bicikla) koji su upravljali pod utjecajem alkohola.Osim alkohola, evidentirano je jošod kojih 56 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 6 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 3 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 38 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola u krvi evidentirana je 2. siječnja, u 1,31 sati, u, kada su u nadzoru prometa policijski službenici zaustaviliiz Stipanovaca koji je upravljao biciklom. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu doDana 31. prosinca, u 15,05 sati, u, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač,, iz Slatinika Drenjskog, upravljao je neregistriranim osobnim automobilom, za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 20 negativnih prekršajnih bodova. Vozač se nije kretao uz desni rub kolnika već je vozilom prešao na, a potom u južnigdje se vozilo zaustavilo. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozač jesukladno Prekršajnom zakonu te mu je Općinski sud Đakovo odredio zadržavanje nai privremenosa kojim je upravljao. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 1. siječnja, na raskrižju županijske ceste između mjestai državne ceste broj 7 dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Strizivojne je zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom udario u prometni otok. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.Dana 1. siječnja, u 3,10 sati, u, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil s kojim je upravljaoiz Samatovaca. Provjerom dokumenata utvrđeno je da vozač upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, 2. siječnja, u 2 sata, u, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil s kojim je upravljaoiz Belog Manastira. Provjerom dokumenata utvrđeno je da vozač upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Vozač sepodvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu te jesukladno Prekršajnom zakonu. Od strane Općinskog suda u Osijeku vozaču je odredio zadržavanje na 8 dana te mu je privremeno oduzeto vozilo sa kojim je upravljao. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.