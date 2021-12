besplatan

obustaviti tramvajski promet

od 21:00 do 02:00 sata

autobusnim linijama

Autobusi će prometovati po privremenim kronološkim polascima, koji su istaknuti na mrežnim stranicama GPP-a prema sljedećem:

Tramvajska linija br. 1

Tramvajska linija br. 2

Tekst i foto: GPP Osijek

Obavijest o prometovanju GPP-a u silvestarskoj noći - umjesto tramvaja voze autobusi, prijevozZbog organizacije dočeka Nove godine na Trgu A. Starčevića, GPP ćena dijelu svojih linija u vremenu, te će isti biti nadomješten izvanrednimUstaljenom trasom od Zelenog polja do stajališta Sakuntala, lijevo Radićevom ulicom – desno Ulica Hrvatske Republike – lijevo Županijska ulica – desno Gundulićeva ulica – desno Rokova ulica – lijevo Strossmayerova i dalje po ustaljenoj trasi u smjeru Višnjevca.Povratak iz Višnjevca ustaljenom trasom do Rokove ulice – lijevo Gundulićeva ulica – lijevo Županijska ulica – desno Ulica Hrvatske Republike – lijevo Radićeva ulica – desno Europske avenije i dalje ustaljenom trasom do Zelenog polja.Od Bikare do Mačkamame prometovat će tramvaji, a na dijelu linije od Mačkamame do Ulice Hrvatske Republike, umjesto tramvaja prometovat će autobusi, uz presjedanje putnika s tramvaja na autobus, na Mačkamami.Tramvajska stajališta na Trgu A. Starčevića (sjeverna i južna strana za Liniju br. 1, te stajalište za Liniju br. 2 ispred zgrade Županije) privremeno se ukidaju za vrijeme obustave tramvajskog prometa, a zamjenska stajališta bit će autobusna stajališta u Ulici Hrvatske Republike.