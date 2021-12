Nova godina

Iznadprosječno toplo

bolju godinu

vedro vrijeme

3°C

10°C

sunčano vrijeme

3°C

12°C

slab do umjeren sjeverozapadni vjetar

Tekst: Osijek031.com

Foto: Karla Bilandžić/Foto-arhiv031

Stiže. Kakvo nas vrijeme očekuje?U Novu, 2022. nadamo seulazimo uz pretežno. Bez vjetra jutarnja temperatura do, a dnevna do. Ujutro mjestimice magla i niski oblaci.U subotu, nas očekuje. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. U poslijepodnevnim satima puhat ćeSlično vrijeme očekuje nas i u nedjelju.