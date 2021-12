Dragonjske ulice

tradiciju

43. Silvestarska dobrosusjedska nogometna utakmica

Gradske četvrti Industrijska četvrt

nije omeo

nije održala

stotinjak ljudi

druženju

Antić Bilić

Godine 1978. uselili smo se u našu zgradu i uočili kako među susjedima ima dosta sportaša poput Šege, Lukende i Jurića te smo odigrali prvu Silvestarsku utakmicu. Svidjelo nam se, pa smo to ponovili i iduće godine, tako je utakmica u Dragonjskoj ulici polako postala tradicija. Igrali smo i u ratno vrijeme, i 1991. i 1992. godine, kada su granate fijukale oko nas, ali mi smo sve to preživjeli. Dogodilo se da su se nakon dvadesetak godina u ovaj događaj počeli uključivati i naši sinovi, a danas Silvestarska utakmica na Staru godinu okuplja tri naraštaja igrača. Utakmica se uvijek igra u isto vrijeme, u 15.15 sati, i na istom mjestu, u Dragonjskoj ulici. Igramo bez obzira na vremenske uvjete, s namjerom da se zabavimo, rezultat nam uopće nije važan i pazimo da ne bismo jedan drugoga ozlijedili. U “trećem poluvremenu” nastavljamo druženje uz jelo i piće. To nam je izvrstan uvod u doček Nove godine

Tekst i foto: Domagoj Šuster

Stanariu Osijeku i ove godine nastavljajukoju su spontano započeli 1978. godine – posljednjeg dana u godini, u 15 sati i 15 minuta održat će se, najavljeno je na konferenciji za novinare u prostorijamaOvu tradiciju Domovinski rat, ali prošle se godine zbog epidemije koronavirusa i tada važećih epidemioloških mjeraUobičajeno svake se godine na Staru godinu okupljaprvo na sportskom okršaju, a zatim i nakoje nakon utakmice slijedi. Začetnik ove tradicije bio je, koji će, iako mu predstoji operacija kuka, i na ispraćaju 2021. godine stati na gol: „”, zaključio je Bilić na konferenciji za novinare.