Tradicija se nastavlja

Aki caffea

velikog srca

Dobar dan svim našim kumovima (ima vas dosta) prijateljima, poznanicima naravno našim dugogodišnjim gostima i ostalim dragim sugrađanima našeg Grada Osijeka️ .



Polako nam stiže Badnjak nadam se da ste već započeli pripremu kolača ( naravno, da možemo negdje i navratiti ako imate u ponudi KOLAČI TO GO, nismo izbirljivi, jedemo sve).



Svi ste već upoznati s pričom oko DIJELJENJA Božićnih drvca ispred AKI CAFFE-a zato MI i ove godine za VAS pripremamo božićnu bajku.



Posebno je teška godina iza nas, iako nije bilo lako nikome pa tako ni nama ali nadamo se da će nam 2022. vratiti sve sto su nam uzele ove dvije Covid godine tu smo da podijelimo i usrećimo i one koji trenutno nisu u mogućnosti priuštiti si to malo zadovoljstvo i veselje koje se nalazi u tih metar i nešto mirisne sreće i dječjeg veselja ..



Budi i ti ta osoba koja će potaknut podijelit oglas,nazvat susjeda,baku ili djeda i reci mu da smo mi za njih pripremili božićna drvca .



Na BADNJAK od 12:00h mi smo U DVORIŠTU AKI CAFFE-a dođite bez ustručavanja ili neke nelagode . Borovi su pripremljeni za vas, za nekog vama dragog ili možda za nekog poznanika koji nije u mogućnosti da si kupi.



Slobodno povedite i djecu za njih smo pripremili kutak za slikanje s Djeda Božićnjakom i za svakog po neki slatkiš.



Sve u svemu Sretan Božić od Obitelji Perić i Aki Caffe -a vidimo se, kako ove, tako i iduće i svake naredne godine jer tradicija se nastavlja. SINCE 2015 ‼️

