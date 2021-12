dugog iščekivanja

Tekst i foto: Osijek031.com

Nakon, stajanja na granici zbog rješavanjapotrebnog za sastavljanje, večeras se konačnokoja ćebožićne i novogodišnje praznike za Osječane i njihove goste –kod Školjke.Panoramski kotač, koji se službeno zove, najveći je panoramski kotač u jugoistočnoj Europi te je u potpunosti promijenio vizuru Osijeka. Visok je, težak gotovo, a tijekom vožnje pružana cijeli grad i njegove brojne simbole.Obraćajući se novinarima na otvorenju, gradonačelnikistaknuo je kako je Osijek dobio još jednu atrakciju koja će ovogodišnjiučiniti nezaboravnim ne samo za Osječane, već i brojne posjetitelje iz cijele Slavonije i Baranje ali i šire.Cijena jedne vožnje je, za djecu mlađu od 12 godina cijena je, dok je za djecu mlađu od tri godine vožnjaRadno vrijeme kotača je svakim danom, osim na Badnje veče i Silvestrovo, kada će se vrtjetiZa one koji se plaše ogromnih gužvi kakve su vladale već večeras, dobra vijest je da će kotač ostati u Osijekuiduće godine tako da će se svi zainteresirani stići provozati na njemu.Na novinarsko pitanje postoji li mogućnost da ovaj kotač ostane trajno u Osijeku, Radić je odgovorio kako je o tome razgovarao sa županomte kako su i Grad i Županija zainteresirani za takvu mogućnost, naravno ukoliko to proračunske mogućnosti dopuste.Inače, gradonačelnik je najavio i kako će seu Osijeku produžiti do kraja godine.