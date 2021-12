Spin

Tekst i foto: Spin Osijek

Projekt božićnog darivanjaje započeo 2019. godine kada su novac koji su do tada izdvajali zaposlovnih partnera, odlučili preusmjeriti una području cijele Hrvatske. Prošlih godina su kroz donacije i u ime njihovih partnera podržali radu Istri te, a ove godine odlučili su poduprijeti rad osnovnih škola na područjuSada se njihova priča i proširila pa su im se, potaknuti prošlogodišnjim donacijama, pridružili i kolege iziz Osijeka, dizajneri i proizvođači mikro kontrolorskih ploča koje su i sastavni dio ovogodišnje donacije.“ – rekla je voditeljica projekta u Spinu,Višesatnu edukaciju za profesore provest će, edukator Hrvatskog robotičkog saveza na kojoj će šest nastavnika, po jednog iz svake škole koja sudjeluje u projektu, educirati o korištenju CROduino setova koji dolaze iz proizvodnje tvrtke Tavu, odnosno njihove e-radionice.“ – kaže Željko.Radi se o setu koji jeza učenje programiranja i osnovnih elektroničkih principa uz koji će djeca biti u mogućnostioko sebe, a naučit će i programirati u C programskom jeziku, spajati elektroničke komponente i osnovne stvari u vezi njih. Osim edukacije, donirat ćemo ukupno iza početnike koji će ostati na trajno korištenje svakoj školi koja sudjeluje u programu te tako stvoriti priliku za edukaciju, ne samo one djece koja trenutno pohađaju školu, već i za sve buduće generacije koje će tek otkriti programiranje.“– kaže, osnivač tvrtke Tavu.Cilj ovog projekta je upoznavanje djece ste poticanje razvijanja novih vještina i znanja koje će im biti korisne u budućnosti, imajući na umu da se ipak radi o najmlađima te da svaki projekt mora sadržavati i dozu zabave kako bi učenje bilo što lakše.Provedba projekta započet će nakon božićnih i novogodišnjih praznika, kada se učenici vrate u klupe i budu odmorni i spremni za nova znanja i vještine, a cijeli razvoj projekta i imena škola uključenih u program moći ćete pratiti na službenim web stranicama tvrtke Spin.