Ugovor o suradnji u provedbidanas (22. prosinca 2021. godine) potpisali su župan Osječko-baranjske županijei pročelnik Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc.. Naime, Osječko-baranjska županija i Odjel za matematiku potpisali su u listopadu 2021. godinekroz koji se povezujes zajedničkim ciljem unaprjeđenja kvalitete obrazovanja studenata te poboljšanja stanja u gospodarstvu na području Županije. Temeljem tog Sporazuma realiziran je i današnji ugovor.- rekao je župan Ivan Anušić i dodao je kako će Županija nastaviti s uvođenjem novih projekta kako bi povećala mogućnost zapošljavanja na svom području.Pročelnik Odjela za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera prof. dr. sc. Kristijan Sabo je naglasio kako su diplomantinajzapošljiviji na razini osječkog Sveučilišta. -- rekao je dr. Kristijan Sabo.Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽje naglasila da je Osječko-baranjska županija aktivno uključena u niz projekata kojima želinezaposlene osobe na stjecanje dodatnih znanja kako bi bili konkurentni na tržištu rada i kako bi se uspjeli što prije zaposliti.- istaknula je.Cilj provedbe ovog bloka radionica je podizanje razineprvenstveno kod nezaposlenih osoba, jer je poznato kako IT industrija ima poseban značaj uOsječko-baranjske županije, a istovremeno IT tvrtke imaju. U provedbi radionica prednost će imati nezaposlene osobe u evidencijis najmanje završenom srednjom školom. U slučaju da broj polaznika koje dostavi Zavod za zapošljavanje bude manji od 20, Odjel za matematiku objavit će poziv za sudjelovanje u radionicama i drugih zainteresiranih osoba. U izvođenju radionica sudjelovat će profesori Odjela za matematiku i stručnjaci iz prakse, a predviđeno trajanje je do lipnja 2022. godine.