PH za mlađe juniore, juniore, mlađe seniore i seniore u 25 m bazenu

400 natjecatelja/ica

Mihaela Močkovića PK Osijek

10 natjecatelja

srebrnom medaljom

Lucasa Peterka

7 klupskih rekorda

21 osobni rekord

Pregled po nastupima:

Lucas Peterko

Antunović Antonio

Josip Kovačević

Fran Lukić

Roko Šabić

Sara Filipović

Magdalena Krstić

Ana Filipović

Barbara Toter

Proteklog vikenda u Rijeci se održalo. Nastupilo je okoiz 37 različitih klubova koji su na ranijim natjecanjima isplivali norme potrebne za nastup. Pod vodstvom glavnog trenera,je predstavljalo ukupno(6 plivača i 4 plivačice).Uspjehe naših plivača možemo sumiratinajboljeg pojedinca,na 100 mješovito u kategoriji mlađih juniora koji još dva puta bio korak do medalje plasiravši se na četvrta mjesta u disciplinama 50 i 100 leptir.Oboreno jeuz, što je rezultiralo izborenim finalnim trkama: 2x„A“ finala, 3x“B“ finala, 10x“C“ finala.2.mjesto 100 mješovito mlađi juniori 59,92 (590) OR, klupski ml. juniorski rekord, B finale4.mjesto 100 leptir 57.44 (586) OR, klupski ml. juniorski rekord, B finale4.mjesto 50 leptir 25,75 (602) OR, klupski ml. juniorski rekord, B finale400 slobodno 4:09,24 (617) OR, A finale (17. mj)800 slobodno 8:34,49 (640) OR, klupski seniorski rekord (9. mj)1500 slobodno 16:21,80 (644), OR, klupski seniorski rekord (5. mj)50 slobodno 24,81 (542), OR, C finale (12. mj)100 slobodno 55,88 (520)200 slobodno 2:02,90 (528)50 leptir 26,79 (540) OR, C finale (13. mj)100 leptir 1:01,63 (474)400 slobodno 4:21,18 (536) OR, (19. mj)800 slobodno 8:49,53 (587) OR, klupski ml. juniorski i juniorski rekord (12. mj)1500 slobodno/400 mješovito , nažalost nije nastupio zbog temperature100 prsno 1:14,22 (420)200 prsno 2:46,39 (376)50 slobodno 28,58 (516) OR, C finale (10. mj)100 slobodno 1:03,46 (496)50 leđno 32,75 (481) OR , C finale (7. mj)100 leđno DQ, nepravilan start i okret50 leptir 31,27 (473) OR, C finale (11. mj)50 slobodno 28,60 (515) OR, C finale (11. mj)100 slobodno 1:02,85 (511) OR, C finale (12. mj)50 leptir 30,49 (511) OR, C finale (5. mj)100 leptir 1:11,02 (454) C finale (14. mj)50 slobodno 29,57 (466)100 slobodno 1:04,89 (464)50 prsno 37,59 (405)100 prsno 1:24,50 (401)50 prsno 37,27 (449) OR, C finale (14. mj)100 prsno 1:22,99 (424) ORŠTAFETE MUŠKI :5. mjesto 4x200 slobodno (Peterko 1:59,38 OR, Lukić, Iličić, Kovačević) 8:17,046.mjesto 4x50 mješovito (Peterko 28,50 OR, Šabić, Kovačević, Lukić) 1:54,638.mjesto 4X50 slobodno (Peterko 24,40 OR,Šabić, Iličić, Kovačević) 1:42,2511.mjesto 4x100 slobodno (Kovačević, Šabić, Lukić, Iličić) 3:51,1210. mjesto 4x100 mješovito (Peterko, Šabić, Iličić, Lukić) 4:22,78ŠTAFETE ŽENSKE:11. mjesto 4x100 mješovito (Filipović, Toter, Krstić, Filipović) 4:51,03