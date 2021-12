Edukativnom centru

Tekst i foto: Općina Bizovac

Proteklog četvrtka, 16. prosinca 2021. u bizovačkomodržana je peta po redu ovogodišnja. Nakon uobičajenih prvih točaka dnevnog reda, usvajanja zapisnika s protekle sjednice, pitanja i prijedloga vijećnika općinski načelnikpredstavio jegodinu, koji je planiran u iznosu odnaglasivši da je zau odnosu na prethodnu godinu, što jenajveći od utemeljenja općine do danas.Govoreći vrloo prijedlogu općinskog proračuna za 2022. Vuković je naveo sveizmeđu kojih je spomenuo da se za održavanje komunalne infrastrukture u narednoj godini iz općinskog proračuna planira utrošiti ukupno. Od tog iznosa financirat će se održavanje javne rasvjete, zelene površine, odvoz velikog otpada, sanacija divljih deponija smeća, popravci prometnih površina, ulica, nogostupa i prometne infrastrukture, zatim za deratizaciju, dezinsekciju i zbrinjavanje pasa lutalica, sanaciju nerazvrstanih cesta, te za održavanje groblja i mrtvačnica.Prema riječima Srećka Vukovića općina Bizovac u sljedećoj godini i dalje namjerava brinuti o uređenju i održavanju zgrada u svojem vlasništvu poput društvenih domova za što je u općinskom proračunu planiranoZa kapitalna ulaganja u infrastrukturu na području Općine Bizovac tijekom 2022. godine planirano je. U okviru tog financijskog iznosa izrađivat će seza EU i druge projekte, sufinancirati izgradnja sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Nadalje, dodaje Vuković u planu je izgradnjau Cretu, izgradnja četvrte fazeu Brođancima i Habjanovcima, nove javne rasvjete u ulici Augusta Šenoe u Bizovcu. U Sportskom centru BSK-a u Bizovcu planira se izgradnja. Naredne godine u Cretu Bizovačkom uredit će se parcelate postaviti vanjsko osvjetljenje pročelja crkve Sv. Antun Padovanskog. Na više lokacija u općini obnovit će seoko pojedinihtamo gdje prethodnih godina nisu završene. Na mjestu pogibije hrvatskih policajaca i civila u znak trajnog sjećanja na tragične događaje koji su se zbili u Bizovcu 7.11.1991. općina Bizovac podići će simbolično. Vodeći brigu o najmlađima u općinskom proračunu predviđena su financijska sredstva za. Poslije velikih građevinskih radova koji se izvode u okvirima mega projekata rekonstrukcijeuslijedit će uljepšavanje naselja tako da se planira hortikulturno uređenje, postavljanje informativnih panoa, jarbola za zastave i drugoga. Planirajući projekte za nadolazeće vrijeme izradit će se projektno tehnička dokumentacija za javnu rasvjetu u Cvjetnoj ulici, javnu rasvjetu kod ciglane, za pješačko-biciklističku stazu kroz Valpovačku ulicu, prenamjenu Edukativnog centra Samatovci u područni dječji vrtić, rekonstrukciju Sunčane ulice u Bizovcu, izgradnju boćališta u Novakima, izgradnju Zavičajnog parka i etno kuće u Cretu i izgradnju fontane ispred bizovačke kurijeVodeći brigu o sportskim objektima planira se obnova zgradeu Habjanovcima, izgradnja nadstrešnica na zgradiu Samatovcima, uređenje društvene prostorijeu Cretu u koju će se pritom uvesti centralnog grijanje.Pored navedenog u proračunskom dokumentu vidljivo je da se planiraju obnoviti svlačioniceu Brođancima i sanirati oštećenja u društvenom domu u Novakima.Za program potpora poljoprivredi u planu je financijski iznos od. Za provedbu nekoliko demografskih mjera utvrđen je iznos odmeđu kojima je važno izdvojiti: pomoć mladim obiteljima kroz sufinanciranje kamata na kredite, potporu majkama za novorođenu djecu, sufinanciranje prekvalifikacije dugo nezaposlenih i mladih. (Klub vijećnika HDZ-a predložio je amandman s prijedlogom povećanja iznosa za rodilje, što je načelnik kao predlagatelj prihvatio.)Za predškolski odgoj i obrazovanje, javne potrebe u obrazovanju navedeno jei to za: sufinanciranje rada, za dogradnju postojećeg objekta predškolske ustanove, sufinanciranje javnog prijevoza za 200 učenika srednjih škola i studenata, stipendije darovitim učenicima i studentima, sufinanciranje toplog obroka za 290 učenika osnovne škole, sufinanciranje kupovine školske opreme te izgradnju igrališta s umjetnom travom kod škole u Bizovcu.Za javne potrebe u kulturi i religiji planiran je iznos od. Ovdje su uvrštene manifestacije poput tradicionalnih Bizovačkih ljetnih večeri, Proljeće u Cretu, Ljetni susreti u Samatovcima i potpora radu aktivnim kulturno umjetničkim društvima. Iz općinskog proračuna kao i u prethodnim vremenima pružit će se pomoć župnim zajednicama u Bizovcu i Brođancima.Za EU projekt „Čuvarica baštine u srcu Bizovca“ izdvojen je iznos od. Sve javne potrebe u sportu financirat će se u ukupnom iznosu od. Općina će pružiti financijsku potporu svim sportskim klubovima i organiziranju „Olimpijade starih sportova u Brođancima“.Javne potrebe u socijalnoj skrbi planiraju se financirati u ukupnom iznosu odi to za pomoć za podmirenje troškova stanovanja, pomoć građanima i kućanstvima za nabavu ogrjeva, pomoć humanitarnim udrugama i organizacijama poput Svetog Vinka Paulskog i Crvenog križa. I dalje se nastavlja provoditi projekt „Zaželi priliku u općini Bizovac“.Radi provedbe programa protupožarne i civilna zaštita u proračunu je izdvojena stavka od. U okviru tih sredstava financirat će se postrojba civilne zaštite, Hrvatska gorska služba spašavanja i Vatrogasna zajednica općine Bizovac, a time ujedno i sva vatrogasna društva s područja općine Bizovac.Ovako predloženi proračun načelnika općine Bizovac Srećka Vukovića za 2022. svih trinaest vijećnika općine Bizovac prihvatilo je