tri boda

pristupom, stavom

velikom borbom

podjelom bodova

U lijepom ambijentu ovo je realan rezultat. Prvo ću se zahvaliti našim navijačima koji su „potegnuli“ daleko da bi nas bodrili. Može se reći da je svakome pripalo po poluvrijeme, uz činjenicu da smo mi bili dosta bolji tijekom prvog poluvremena. Imali smo taj penal, uz još dvije-tri opasne, dobre situacije za gol. Ako se na varam u tom smo razdoblju utakmice sveli Hajduk na jedan šut, možda čak i niti jedan jer se ne sjećam da su nam ozbiljnije zaprijetili. U drugom su imali jednu, dvije opasne situacije i to je to

Mile Škorić

Nije bilo nikakvog pritiska

Ništa nije poremetilo

poništen

Ne smije ovakav ambijent biti pritisak, naprotiv. Daj Bože da se svaka utakmica igra u takvom ozračju. Ušli smo dobro s pravim gardom, mjesto u samom vrhu prvenstvene ljestvice nam to daje za pravo. Čestitam svim dečkima i stožeru na odličnoj polusezoni. Penal? Nisam vidio što se tamo točno dogodilo, pa i ne bih to posebno komentirao.

„Na pola smo puta“

zadovoljavajući

Ako jednog od kandidata za naslov svedemo na ovako malo prilika, Hajduk ima kvalitetu prema naprijed, ali smo u većini utakmice to jako dobro odradili. Šteta zbog naših situacija jer smo mogli i bolje, ali bod nije loš. Na pola smo puta, situacija je napeta i drago mi je da je tako, da je borba, sad ćemo se dobro odmoriti, potom pripremiti za nastavak sezone i nastaviti dalje.

Tekst i foto: NK Osijek

Vjerovali su osječki nogometaši da u Splitu mogu osvojiti sva. Pokazali su to i svojimkojega su imali na terenu i. Na kraju smo se zadovoljili i, iako se međusobno komentiralo kako se moglo i do punog plijena pred najviše publike ove sezone, računajući sve utakmice od početka do kraja prvog dijela prvenstva., izjavio je naš kapetanOsječane u naumu i želji da oni budu ti koji će prvi doći do pogotka i tako je i bilo, iako nam je sreća potrajala svega 60-ak sekundi. Pogodak Bohara je, a drugi udarac s bijele točke nije bio jednako uspješan kao onaj prethodni.Globalni dojam je svakako, a tko zna kako bi sve završilo da je Osječanima priznat gol u vrijeme njihove dominacije na terenu i opasnom izlaženju prema šesnaestercu Splićana…