drukčije

radno vrijeme

GISKO

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Tržnica Osijek

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Unikom

do 15 sati

ne odvozi

neće raditi

redovitom rasporedu

dežurno

GPP Osijek

[ZATVORENO]

Gradski bazeni:

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Trgovine i trgovački centri:

Portanova:

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Mall Osijek

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Emmezeta:

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Lidl:

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Kaufland

[ZATVORENO]

Interspar, Sv. Leopolda B. Mandića

[ZATVORENO]

Interspar, Svilajska

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Interspar, Kneza Trpimira

[ZATVORENO]

Interspar, Strossmayerova

[ZATVORENO]

Konzum, Trg Ante Starčevića

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Konzum, Gacka

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Konzum, Opatijska

[ZATVORENO]

[ZATVORENO]

Tekst: Osijek031.com

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

S obzirom na to da je kraj godine pred nama i najluđa noć u godini , radno vrijeme prodavaonica, ljekarni i ostalih objekata u ovom blagdanskom razdobljuje no inače. Portal Osijek031.com donosi vamnekih trgovina, Gradske knjižnice, Unikoma, GPP-a, tržnice...Badnjak, 24. prosinca - od 8:00 do 12:30 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca -Silvestrovo, 31. prosinca - od 8:00 do 12:30 satiNova godina, 1. siječnja -Badnjak, 24. prosinca - zatvoreni dio od 7:00 – 13:00 sati, otvoreni dio od 7:00 – 16:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca -Silvestrovo, 31. prosinca - zatvoreni dio od 7:00 – 13:00 sati, otvoreni dio od 7:00 – 16:00 satiNova godina, 1. siječnja -Sv. Tri kralja, 6. siječnja -Unikom obavještava građane kojima se odvozi miješani komunalni otpad, papir, plastika i biorazgradivi otpad petkom u noćnoj smjeni, da na Badnjak iznesu svoje posude(jer noćna smjena na odvozu kreće u 16 sati).Isto će tako biti i na Silvestrovo, 31. prosinca 2021., s tim da će toga zadnjega dana u ovoj godini reciklažna dvorišta raditi po redovitom rasporedu.Na Božić 25. prosinca 2021., miješani komunalni otpad, papir, plastika i biorazgradivi otpad seReciklažna dvorišta25. i 26. prosinca 2021., kao ni 1. i 2. siječnja 2022..Na blagdan Sveta tri kralja, 6. siječnja 2022., odvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biorazgradivog otpada odvijat će se po, a od reciklažnih dvorišta toga dana radit će jedinoreciklažno dvorište na Jugu II.Badnjak, 24. prosincaPothodnik -od 7:00 – 14:00Gajev trg - od 6:30 – 12:00Remiza - od 6:30 – 12:00Božić, 25. prosinca -Badnjak, 24. prosinca - 9:00 - 14:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca - 9:00 - 22:00 sataSilvestrovo, 31. prosinca - 9:00 - 14:00 satiNova godina, 1. siječnja -Badnjak, 24. prosinca - 10:00 - 17:00 sati (trgovine)Božić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca -Badnjak, 24. prosinca - od 9:00 do 17:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca -Silvestrovo, 31. prosinca - od 9:00 do 17:00 satiNova godina, 1. siječnja -Sv. Tri kralja, 6. siječnja -Badnjak, 24. prosinca - od 09:00 do 16:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca -Silvestrovo, 31. prosinca - od 09:00 do 16:00 satiNova godina, 1. siječnja -Sv. Tri kralja, 6. siječnja - od 10:00 do 20:00 satiBadnjak, 24. prosinca - od 8:00 do 14:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca -Badnjak, 24. prosinca - 7:00 do 16:00 satiBožić, 25. prosinca -Badnjak, 24. prosinca - 7:00 do 17:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca - 08:00 - 14:00 satiBadnjak, 24. prosinca - 9:00 - 17:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca -Badnjak, 24. prosinca - 7:00 do 16:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca - 08:00 - 14:00 satiBadnjak, 24. prosinca - 7:00 do 16:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca - 08:00 - 14:00 satiBadnjak, 24. prosinca - 7:00 - 17:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca -Badnjak, 24. prosinca - 7:00 - 17:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca -Badnjak, 24. prosinca - 7:00 - 17:00 satiBožić, 25. prosinca -Sv. Stjepan, 26. prosinca -