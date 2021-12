Bijelo-plavi

Raspoloženje u momčadi je odlično, bez obzira što, na žalost, nećemo imati na raspolaganju imati neke igrače. U Split vodimo 22 zdrava igrača i siguran sam da će svaki od njih, koji dobije priliku, dati sve da momčad ostvari pozitivan rezultat. Svi su jako dobro trenirali ovaj tjedan i radujemo se što ćemo baš mi biti akteri derbija pred rekordno ispunjenim Poljudom

Radujemo se utakmici

Nema običnog derbija, ovaj ima veliko značenje jer smo svi u malo bodova. Mislim da će do kraja biti ovako, da će svaki derbi do kraja biti dobro praćen. Radujemo se ovoj utakmici, drago nam je što će Poljud biti popunjen, čestitamo i Hajduku da pusti svoje navijače po popularnim cijenama, volimo igrati kada je pun stadion, takmičite se protiv najboljih a Hajduk je sigurno jedna od najboljih momčadi HNL-a.

Pobjednički gard

Taj pobjednički gard koji stvarate godinama mi smo tek počeli stvarati, vidim i da se momčadi puno lakše nosi s prvim mjestom na ljestvici nego što je to bilo prije godinu dana. To je proces, moramo se naučiti na to i slažem se s procjenom da su svi drugi klubovi, zbog svega, puno veći kandidati za titulu.

Jesenska titula

Meni je samo važno da moji dečki pruže svoj maksimum. Ništa mi ne znači biti jesenski prvak. Bilo bi lijepo zbog statistike, ali… Sjetite se da smo prije 20 godina bili jesenski prvaci pa na kraju nismo osvojili titulu. O jesenskoj tituli uopće ne razgovaramo, već samo da pobijedimo utakmicu ako je ikako moguće i pružimo svoj maksimum u toj utakmici. Ne dobije se ništa za titulu jesenskog prvaka i ona nije nikakav imperativ već samo velika želja da je ostvarimo.

Možemo još bolje

Damjan Bohar

Dobro smo se regenerirali, dobro radili i pripremali se za Hajduk. Bit će pun stadion, dobre igre, puno borbe i ako budemo pravi na travnjaku možemo se nadati dobrom rezultatu na kraju

Malo sam manje igrao, ali zato sam više trenirao. Utakmica protiv Šibenika me nagradila, ali to je još daleko od onoga što mogu dati za momčad. Ponoviti takvu utakmicu? Ja se nadam da će iz utakmice u utakmicu izgledati sve bolje, igrao sam puno utakmica u takvom ambijentu, pred punim stadionima. Želim samo da smo kompaktni na terenu, da dobro izgledamo, a onda sam siguran da ćemo nešto napraviti.

