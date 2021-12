osnovne škole Franje Krežme

Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji održanoj ispred, gradonačelniki njegovi suradnici predstavili su napredak radova nate škole koja su se dobro zahuktali.Radić je podsjetio kako je škola izgrađena još davnei ovo je njezina prva obnova u punom opsegu. Radovi su vrijedni ukupno, od čega je polovica sredstava stigla iz EU fondova, 1,3 milijuna osiguralo je Min. regionalnog razvoja i EU fondova, a ostatak dolazi iz gradskog proračuna.Radovi će se dovršiti do početka iduće školske godine, a po završetku obnove očekuje se ušteda od okogodišnje koje će Grad moći prenamijeniti za druge projekte., pročelnica, pojasnila je kako će kroz proces energetske obnove škola iz razreda. Inače, energetska obnova obuhvaća obnovu pročelja, zamjenu vanjske stolarije, toplinske izolacije, ugradnju automatskih termostata, ugradnju sustava ventilacije, novu LED rasvjetu i ostale standardne značajke kod ovakvih projekata obnove.Belajdžić je podsjetila kako je Grad do sada prijavio desetak projekata energetske obnove osnovnih škola čiji je on osnivač, a četiri su do sada završene.Ukupna vrijednost prijavljenih projekata je oko. To predstavlja polovicu od ukupnog broja škola, a preostalih deset škola bit će prijavljeno u sljedećem razdoblju čim budu objavljeni novi javni pozivi.