Uz ostale aktivnosti, na taj način omogućili bi larvicidne tretmane već početkom godine, a avio-tretiranje kada je to najpotrebnije te bi sigurno dobili bitku protiv komaraca, no određeni gradovi i općine koji su epicentar razvoja komaraca su odustali od te ideje. Stoga, krećemo s izmjenama zakona koji će s nacionalne razine voditi brigu o borbi protiv komaraca, koji su i zdravstveni problem. Izgradnjom Centra za komarce uz sufinanciranje europskih fondova vodit će se sustavna briga o komarcima, a općinama i gradovima će ta briga iz komunalne prerasti u zakonsku obvezu koju će morati ispunjavati prihodima od poreznih obveznika. Naravno, Osječko-baranjska županija nastavlja provoditi svoje zakonske obveze, monitoring i davanja preporuka, što će biti javno objavljeno. Svaki načelnik i gradonačelnik će biti osobno obaviješten što se od njega očekuje, koliko sredstava mora trenutno izdvojiti za larvicidne tretmane, odnosno što je potrebno učiniti da komarci nestanu

Izuzetno je bitno da se već ubrzo krene s larvicidnim tretmanima jer će to uvelike olakšati situaciju koja nas čeka u svibnju i lipnju. Gotovo sve općine oko grada Osijeka i Grad Osijek su spremne za sudjelovanje u zajedničkoj borbi, a s obzirom da su veliko područje u poplavnom području oni će se moći dogovoriti te sustavno i planski brinuti o problemu komaraca

Željko Cickaj

Žao mi je što neki načelnici i gradonačelnici nisu spremni sudjelovati u projektu iako svakako moraju izdvajati određena sredstva za tu namjenu. Način borbe protiv komaraca koji smo imali u proteklom razdoblju i koji nam ponovno slijedi nije dobar i učinkovit. Nadali smo se pronalasku zajedničkog jezika, međutim to se nije dogodilo, pa će Općina Bilje i dalje nastojati surađivati s Gradom Osijekom oko rješenja ovog problema. Nadam se da će doći do promjena zakonskog okvira kojim će se jedinice lokalne samouprave prisiliti na brigu o komarcima, kao i do prilagodbe zakonskog okvira oko tretmana u Parka prirode Kopački rit jer će bez toga sva ova borba biti uzaludna

50-54 milijuna kuna

27 milijuna kuna

danas (15. prosinca 2021. godine) županodržao je radni sastanak s gradonačelnicima i načelnicima s područja Osječko-baranjske županije, a na dnevnom redu su bile aktualnosti u vezi kontroleu cestovnom prometu. Uvodno izlaganje o kontroli komaraca podnijela je pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, dok je o problematici javnog prijevoza govorila pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo IvanaObje teme obrazložio i župan Ivan Anušić, a osobito pitanje borbe protiv komaraca. Naime, iako Osječko-baranjska županija nema nikakvu obvezu, iskazala je spremnost za zajedničko rješavanja ovog problema, pa i sufinanciranje, a općine i gradovi bi dio sredstava koja su i do sada izdvajali usmjeravali na jedno mjesto.- rekao je župan te poručio:- zaključio je župan Ivan Anušić.Načelnik Općine Biljezahvalio je Osječko-baranjskoj županiji i županu što već nekoliko godina pokušava na sve načine riješiti problem komaraca iako Županija za to nema zakonsku obvezu. -- rekao je Cickaj.U raspravi o javnom linijskom prijevozu rečeno je kako od 1. siječnja sljedeće godine dolazi do promjena ugovora u javnom linijskom prijevozu. Da bi se pokrili troškovi postojećih linija na području Osječko-baranjske županije potrebno je, a prema sadašnjim informacijama Vlada RH je odobrila. Očekuje se stoga odobrenje dodatnih sredstava, ali je nužno i sudjelovanje općina i gradova u sufinanciranju linija na njihovom području.