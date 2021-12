Valerija Crnov

Filozofskog fakulteta u Osijeku

cerebralne paralize

Udruga Hoću život

vrijedna i odgovorna studentica

HR5923600001503008876

dvadesetdvogodišnja je studenticai na trećoj je godini preddiplomskog studija Hrvatski jezik i književnost i Pedagogija.Valerija boluje od. Do svoje devetnaeste godine živjela je s obitelji u Varaždinskim toplicama. Tijekom odrastanja trpjela je verbalno i fizičko obiteljsko nasilje, a zakazale su i institucije koje su joj po vokaciji trebale pomoći. U vrtić ju zbog cerebralne paralize nisu primili, a u školi je prolazila vršnjačko nasilje na koje nitko nije reagirao. Do svoje petnaeste godine prošla je pet operacija nakon kojih je, unatoč svom zdravstvenom stanju, sama pješačila na fizikalne terapije. Zbog teških životnih okolnosti i nedostatka potpore u najbližemu, obiteljskom krugu, Valerija se seli u smještaj pod okriljem udruge Hoću život te prolazi kroz projekt Kuća mogućnosti., koja je u najtežim trenutcima pomogla Valeriji, nevladina je organizacija koja se financira humanitarnim donacijama te omogućava mladim ljudima stambeni smještaj, razne vrste edukacija i aktivnosti. Valerija je prva osoba s invaliditetom koju je Udruga primila.Kako se Udruga financira isključivo humanitarnim donacijama, ne može Valeriji i novčano pomagati, zbog čega joj je potrebna pomoć iz drugih izvora. Pravo na invalidninu nakon devetnaeste joj je godine ukinuto, uz obrazloženje kako bi se zdravstveno stanje trebalo bitno pogoršati da to pravo ponovno stekne. Državna stipendija na temelju socioekonomskog statusa upitna je jer joj se kao prebivalište i dalje vodi obiteljska kuća.S obzirom na sva spomenuta ograničenja u ostvarivanju financijske pomoći, Filozofski je fakultet odlučio pokrenuti humanitarnu božićnu akciju te tako sudjelovati u Valerijinoj priči i dati potporu njezinu trudu i upornosti.Valerija je, a prije svega je pozitivna osoba koja je svim teškoćama što su je snašle odlučila promijeniti predznak i okrenuti ih u svoju korist. Valerija na svoju prošlost gleda kao na životno iskustvo koje ju je osnažilo i izgradilo ju perspektivnom, obrazovanom, socijalno otvorenom i aktivnom osobom kakva je danas.Predbožićno je vrijeme – vrijeme darivanja, stoga pomozimo Valeriji da ustraje na svome putu i dođe do trenutka u kojemu će ona biti ta koja pomaže, odgaja i obrazuje mlade ljude za svijet pun empatije i jednakih mogućnosti…Pokažimo svojim doprinosom da pružamo Valeriji obiteljsko srce danas kad su joj obitelj i pomoć iznimno potrebni. Budite i vi dio FFOS – ove humanitarne priče te kupovinom prigodnih božićnih čestitki ili uplatom na žiro račun: IBAN humanitarne akcije:. Model 00, poziv na broj - OIB uplatitelja.