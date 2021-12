od ponedjeljka do petka

servisne informacije

struje, plina, vode

prognoza

DHMZ prognoza

Hrvatske elektroprivrede

Osijek

od 8:00 do 12:00 sati

od 8:00 do 15:00 sati

od 8:30 do 11:00 sati

od 9:00 do 14:00 sati

od 11:00 do 14:00 sati

Dalj

od 9:00 do 13:00 sati

Napomena

Program za kino i kazalište:

Kazalište

Kino:

Događaji:

Adventi

Tekst: Osijek031.com

Foto: Matija Milanović

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: U većini krajeva unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz slabu kišu. Jutarnja temperatura do -2°C, a dnevna do 4°C.Izobavještavaju građane da za su za danas planirani radovi:- Vjekoslava Hengla 1,2, Šetalište Petra Preradovića 1-9 obje strane, Šetalište Kardinala Franje Šepera 1-8f, Lučki prilaz 2-4 i 1, Alojzija Stepinca 2-8- Našičko naselje cijela ulica, Našićka 16-46, Podgoračka 19-37, 28b-40- Pašmanska 1,2, Pelješačka 1, Kornatska 32-54 i 5-71, Šandora Petefija 40-126- Šandora Petefija 73-107, Mlinska 1-9- Šandora Petefija 35-69, Kolodvorska 1-3- Zlatka Takača 1-11a i 2-20, Planinska 2-28 i 5a-23, Petra Kovčalije Pere 2a-62, Kardinala Alojzija Stepinca 1-19,23-37 i 2-24,30-34, Hrvatskih gardista 1-17 i 2-26, Zagrebačka 1-19 i 2b, Šetalište Josipa Kemenjija 1,2, Slavka Kolara 1-29 i 4-6, Josipa Glibušića 1, Hrvatske Republike 1-13 i 4-30, Bana Josipa Jelačića 2-8 i 1-17: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.