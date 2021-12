Ivan Anušić

2,5 milijuna kuna

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Župan Osječko-baranjskii zamjenik gradonačelnikaodržali su danas radni sastanak s državnom tajnicomGlavne teme sastanka bile sutes lokalne, regionalne i nacionalne razine. Posebno je istaknuta nužnost što kvalitetnijeg stambenog zbrinjavanja mladih obitelji.provode nekoliko desetaka projekata kojima se nastoji poboljšati demografske trendove i zadržati mlade, a mnoge ostvaruju i zajedničkim naporima, istaknuli su župan Anušić i zamjenik gradonačelnika Vulin.Anušić je istaknuo kako Županija već provodi desetke projekata kojima se neposredno pomaže mladima i time. Ono što je osobito popularno je projekt beskamatnih stambenih kredita za mlade koji kupuju svoju prvu nekretninu preko koga je već realizirana kupovina. Tu su i beskamatni krediti za mlade poduzetnike, žene i početnike, projekt besplatne školske prehrane za sve učenike osnovnih škola te četiri vrste stipendija učenika i studenata.Vulin je naveo brojne aktivnosti koje Grad trenutno provodi. Prvi primjer je subvencioniranje kamata na stambene, a u planu su i drugi modeli pomoći mladima, prvenstveno kroz najam stanova. Grad izdvaja okoiz gradskog proračuna za rad 63 skupine produženog boravka u svim osnovnim školama. Roditelji sufinancirajupo djetetu za prvi i drugi razred, a 200 kuna za treći i četvrti razred. Ta mjera nastojat će se još poboljšati uvođenjem jednosmjenske nastave u svim školama, čime je sada obuhvaćeno 50% osječkih škola. „”, rekao je Vulin.Državna tajnica Željka Josić izrazila je zadovoljstvo naporima koji se ulažu u Gradu i Županiji te je dodala kako je s razine Središnjeg državnog ureda uloženo gotovou predškolsku djelatnost na području Osječko-baranjske županije te je istaknula da je institucionalni cilj okupiti mlade oko jednog kvalitetnog Centra za mlade i obitelj u kome bi dobili apsolutno sve potrebno, od pomoći oko upisa u škole, savjetovanja, psihološke pomoći, pomoći u traženju zaposlenja do pisanja životopisa i svih drugih pitanja za koje imaju potrebu.