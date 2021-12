estetska i funkcionalna integracija života

Hygge: danski recept za sretan život – Wiking, Meik

Lykke: potraga za najsretnijim ljudima na svijetu – Wiking, Meik

Umijeće stvaranja uspomena: kako stvarati i pamtiti sretne trenutke – Wiking, Meik

Lagom: švedsko umijeće uravnotežena života – Dunne, Linnea

Ikigai: japanski način pronalaženja životne svrhe – Mogi, Ken

Tekst: Celine Carette, mag. cult.

Stilovi života jesukoja se manifestira u obliku, ali i u materijalnom obliku. Ove knjige pomoći će vam da postigneteuravnoteženog, ali ispunjenog života. Uz njih ćete se osjećati, a nerijetko će vam izmamiti i. Pružit će vam uvid u neke odna svijetu te objasniti zašto one to uistinu i jesu. Ne preostaje vam ništa više nego da se ugodno smjestite uz šalicu čaja i uronite u sklad i mir uz pomoć ovih zanimljivih naslova.Danska je više puta proglašena najsretnijom zemljom na svijetu. Za to postoji samo jedan razlog: hygge. A može li vas itko bolje provesti hyggeom od Meika Wikinga? Meik je direktor u Institutu za istraživanje sreće iz Kopenhagena i već dugo proučava čaroliju danskoga načina života. Ovom knjigom uvest ćemo vas u pojam i osjećaj hyggea. Iako se ta riječ ne može doslovno prevesti, mnogi smatraju da je hygge umjetnost stvaranja intime i duševne ugode te sposobnost uživanja u svemu što djeluje umirujuće. Kad ga doživite, znat ćete što točno znači, a sigurno ćete ga doživjeti dok čitate zanimljivu knjigu ili s prijateljima gledate omiljenu seriju, jedete čokoladnu tortu ili uživate u prekrasnom danu na otvorenom. Otkrijte danski koncept sreće i saznajte zašto su Danci smireniji i ispunjeniji od ostalih ljudi. Ova je knjiga pokrenula pravi svjetski trend – hygge je pronašao brojne poklonike diljem svijeta, a knjiga je prodana u milijunskim nakladama. Osim što izaziva instant sreću, možda vas potakne i na to da posjetite Dansku.Prvo ste se imali mogućnosti upoznati s pojmom hygge, a sada vam slijedi svojevrsni nastavak pod nazivom Lykke (sreća na danskom). Više je nego očito zašto se Danska često naziva najsretnijom zemljom na svijetu. Osim što svojim stanovnicima nudi savršenu ravnotežu poslovnoga i privatnoga života, besplatno visoko obrazovanje i besprijekoran vozni red vlakova, nadmašuje ostatak svijeta i po broju zapaljenih svijeća po kućanstvu. Nitko ne zna više o sreći – koju Danci nazivaju lykke, od Meika Wikinga, direktora Instituta za istraživanje sreće i autora bestselera Hygge – danski recept za sretan život. Međutim, iako je moguće mnogo toga naučiti od Danaca po pitanju uživanja u životu, ključne tajne sretnoga života potrebno je otkriti u cijelome svijetu. U ovoj fascinantnoj knjizi autor nas vodi u lov na blago kako bismo otključali vrata kvalitetnoga života. Prikupivši podatke, iskustva i savjete iz najsretnijih kutaka svijeta, govori nam kako provoditi dragocjeno vrijeme, kako se odnositi prema susjedima ili kako spraviti večeru. Želimo vam da se ugodno smjestite i uronite u ovu pitku knjigu.Autor koji je proširio hygge diljem svijeta vraća se s ovom, vrlo zanimljivom knjigom. Svake godine na raspolaganju imamo točno određeni broj dana. Neki prođu posve neprimjetno, drugi nam se zauvijek usijeku u pamćenje. Sjećate li se svojeg prvog poljupca? Ili najboljeg jela koje ste kušali u životu? Ili mirisa svježe pokošene trave za prekrasna ljetnoga dana? Probudimo li svoja osjetila, iskoristimo li moć prvih iskustava i osvijestimo li sve što proživljavamo i osjećamo, vjerojatnije je da ćemo zadržati svoje sretne uspomene. Uz pomoć ove prekrasne i korisne knjige, Meik Wiking pokazat će vam kako stvarati sretne uspomene i kako ih čuvati. Naučite kako stvarati savršene trenutke, trenutke kojih ćete se zauvijek sjećati i koje će vaš život učiniti ljepšim i smislenijim.Nakon Hyggea, Lykkea i Ikigaija iz Švedske stiže nova poslastica – Lagom. Za stanovnike Skandinavije kažu da su najsretniji ljudi na svijetu pa ne iznenađuje da upravo oni stvaraju globalne trendove u načinu života. Prošle godine u svijetu je vladao lifestyle trend –lagom. Taj trend dolazi iz Švedske, a bit mu je u načinu života koji se zasniva na konceptu da ničega ne treba “ni premalo i ni previše”. Lagom se povezuje sa štednjom, poštenjem i stvaranjem ravnoteže u životu, poput neke duhovne vodilje koja promiče samodisciplinu i umjerenos, te nas potiče da preuzmemo kontrolu nad vlastitim životima tako što ćemo živjeti skromno, ali i produktivno. Riječ je o načinu života u čijem se središtu nalazi ideja o pravoj mjeri, savršenoj sredini između onoga što nam je premalo i onoga što nam je previše. Iako se na prvu ovaj koncept može učiniti jednostavnim, čak na granici banalnog, u usvajanju takva načina života mnogi od nas više su puta u životu doživjeli neuspjeh. Lagom nam govori da se trebamo posvetiti sami sebi, pronaći ravnotežu u svakom aspektu života te rasplamsati unutarnje zadovoljstvo kad je ravnoteža postignuta. Ovom filozofijom postižemo mir i zadovoljstvo, iz života izbacujemo sve suvišno i usredotočujemo se na potrebno. Ova knjiga naučit će vas kako živjeti i jesti na lagom način, kako urediti dom i poslovni prostor, kako se družiti skandinavski način, ali i kako se na prihvatljiv način odnositi prema zemlji.Prema Japancima, svaki čovjek ima neki ikigai, motiv zbog kojega postoji. Neki su ga pronašli i svjesni su svojega ikigaija, drugi ga nose u sebi, ali ga još uvijek traže. Ovo je jedna od tajni stanovnika Okinawe, najdugovječnijega otoka na svijetu, za dug, mladenački i sretan život. U knjizi Ikigai prvi se put analiziraju tajne stogodišnjih Japanaca za zdrav i vitalan život, otkrivajući ne samo kako se hrane, kako se kreću, kako rade, kako se povezuju s drugima, nego i najbolje čuvanu tajnu – kako pronalaze svoj ikigai koji daje smisao njihovu životu i potiče ih da žive sto godina u punoj formi. Imati jasan i definiran ikigai, veliku strast, nešto je što daje zadovoljstvo, sreću i značenje životu. Misija je ove knjige pomoći vam da pronađete i otkrijete te ključne stvari iz japanske filozofije za postizanje dugovječnog zdravlja tijela, uma i duha.