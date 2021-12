Rukometaši Osijeka

13. kola Prve hrvatske rukometne lige Sjever

Prelog

44:23

strpljivo

Vjeran Toplek

Kuštrima Ninaja i Mateja Radovića

Radovića i Čurića

Fran Čurić

Sjajna igra naših raspoloženih rukometaša i u drugom poluvremenu

U drugom dijelu susreta gledali smo zaista fantastičnu igru naših rukometaša koji su nastavili sa svojom dominacijom. Nastavak dvoboja označio je Lukac pogotkom za 22:14, a već sljedeću minutu Vukušić je povisio na 23:14. Imali su izabranici Daga Kovačevića dvije sjajne epizode, a prva je bila od 43. do 47. minute kada su postigli sedam golova, dok gosti u tom periodu nisu uspjeli realizirati niti jedan udarac. Izludili su Osječani obranu Preloga svojim kontrama, ovaj put one su češće bile u režiji Filipa Vukovića i Dine Vukušića, a viđali smo i onaj poznati, probojni udarac Dominika Šimatića. Sljedeći takav period uslijedio je od 53. do 58. minute sa sličnim scenarijem - šest pogodaka Osječana, Prelog bez uspješnog udarca na gol, sjajni potez i okret Mateja Zrne te golovi Lukca i Vukušića.

Do kraja polusezone još dva odgođena susreta

Čestitao bih dečkima na sjajnoj igri i pobjedi, ali i dečkima iz Preloga na korektnoj igri. Sada se naš fokus prebacuje na Viroviticu i idemo se pripremiti za njih. To je uvijek vruće gostovanje, ali nadamo se pobjedi. Zatim nam za kraj uspješne polusezone dolazi Metalac koji je također dobra ekipa. No, nadamo se dvjema pobjedama pa da se priključimo Požegi na tablici.

Zadovoljni smo polusezonom, no uvijek može bolje. Nerado se svi sjećamo utakmice protiv Požege, to nam je najveći žal dosadašnjeg dijela sezone. No, ako pobijedimo ove dvije utakmice do kraja i nastavimo ovako igrati, mislim da neće biti problema s ostvarenjem našeg cilja

vratili su se prvenstvenim uspjesima nakon dvotjedne pauze. U sklopuu subotu su na domaćem parketu svladali tada predzadnjis uvjerljivihOsječani su u utakmicu ušli pomalo. Prvi pogodak na susretu pao je tek u trećoj minuti kada je za početno vodstvo gostiju zabio. No, bio je to prvi i posljednji put da je Prelog bio u vodstvu. Do desete minute gledali smo izjednačen dvoboj, igralo se gol za gol, a onda pogocimakreće rukometna rapsodija Osječana. Trčali su prvotimci Osijeka u kontre, a vidjeli smo i sjajan cepelin u kombinacijiPrvi dio susreta uvelike je obilježio tandem Lukac-Ninaj. Lukac ukrade loptu pa potraži Ninaja koji se sleti s krila i zatrese mrežu - akcija koju smo vidjeli nekoliko puta. A osim asistencija, osječki se pivot iskazao i pogocima pa se tako od 22. do 26. minute čak četiri puta upisao u strijelce. Na samom kraju prvog poluvremena zabijaza 21:14 pa Osječani s velikom prednosti odlaze na odmor.Konačan rezultat na utakmici postavio je Filip Vuković koji je pogotkom za 44:23 zapečatio veliku pobjedu Osijeka.U prvo ime susreta prometnuo se pivot Lukac sa sjajnih devet pogodaka, a pratio ga je standardno odličan Zrno sa sedam golova. Vukušić je šest puta zatresao mrežu, i to sve u drugom poluvremenu otkako je ušao u igru, a po pet puta su se u strijelce upisali Čurić i Ninaj.Naše desno krilo bilo je zadovoljno uvjerljivom predstavom svoje ekipe, no Ninaj se mislima već prebacio na sljedeći tjedan i odgođene susrete koji ih očekuju.Ovom se pobjedom momčad Osijeka našla na četvrtom mjestu ligaške ljestvice s 18 osvojenih bodova u 11 susreta. Za vodećom Požegom zaostaje se četiri boda, ali i dvije utakmice. Te dvije odgođene utakmice rukometaše Osijeka očekuju sljedeći tjedan - u petak gostuju u Virovitici, a u nedjelju, 19. prosinca, na Zrinjevac stiže ekipa Metalca. Za uspješan kraj odlične polusezone želja su dvije pobjede i povratak na vodeće pozicije., zaključio je kapetan Matej Zrno.