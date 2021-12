Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek

Tekst i foto: OBZ.hr

U okviruprije dva mjeseca počela je raditi suvremeno opremljena, a već su imali. Naime, do sada sus područja Slavonije i Baranje, gdje živi oko, zbog tih usluga morali putovati u Zagreb ili druge centre. KBC Osijek je stoga uredio ambulantni prostor s pripadajućim instalacijama,je odobrilaza uređenje i opremanje,, a preostali dio do ukupno potrebnihosigurali su drugi donatori i sama Bolnica.Kako ističe, specijalist paradontologije u KBC-u Osijek, ova paradontološka ambulanta je specifična po tomu što je jedina na području od Iloka do Zagreba pod ugovorom HZZO-a koja se bavi spašavanjem i prevencijom paradontoloških pacijenata. -- ističe Davor Jurlina.Danas (13. prosinca 2021. godine)Ambulantu za parodontologiju pri Zavodu za maksiofacijalnu i oralnu kirurgiju KBC Osijek posjetili su zamjenik župana Osječko-baranjske županijei gradonačelnik Grada Osijeka- rekao je zamjenik župana Mato Lukić.- kazao je gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić.Ravnatelj KBC Osijek dr. sc.zahvalio je Osječko-baranjskoj županiji i Gradu Osijeku što KBC-u i financijski pomažu. -- kazao je ravnatelj Željko Zubčić.Naglasio kako je u KBC-u ove godine ukupno uloženo oko 13-14 milijuna kuna. U zadnjih pet godina za medicinsku opremu KBC-a Osijek investirano je 145 milijuna kuna i 11-12 milijuna kuna za nemedicinsku opremu, čime se uspjelo zanoviti kritične točke, odnosno zavode gdje je bila zastarjela oprema.