Osijek

navijača i domaćeg terena

Šibenika

Bijelo-plavi

Da, raritet u nogometu, ali evo danas se dogodio. Mislim da smo zasluženo vodili u početku i na kraju zasluženo pobijedili. Čestitke našoj momčadi koja je danas opet dala svoj maksimum, prvo poluvrijeme odigrala sjajno, a u drugom održavala rezultat, ne ulazeći u neki preveliki rizik. Moramo biti zadovoljni, za utakmicu u Splitu nam je samo Hiroš kartoniran, tako da ćemo biti uglavnom kompletni. Po ovom vremenu, koje nije bilo u korist nogometu, zahvala ide i našim navijačima. Nije bilo lako doći u ovakvim uvjetima, ali to je onih naših tisuću dvjesto najvjernijih koji ne biraju ni mjesto, ni vrijeme ni utakmicu

Nenad Bjelica

Učinkoviti unatoč vjetru

puhao

nije omelo

Eto, ispalo je kontra svake logike. Kada smo imali vjetar protiv sebe zabili smo tri gola, a u drugom kada nam je bio saveznik i kada smo mogli profitirati od toga, imali smo manje šansi. No, sve je to nogomet. Tako to treba i prihvatiti. Najvažnije je da smo pobijedili, da se nastavlja pozitivan niz. Sada nam se vraćaju Fiolić i Topčagić, tako da ćemo biti još konkurentniji.

nisu došli braniti

Sve te momčadi koje su u nekoj zoni da nisu u borbi za opstanak, a ne mogu baš i prema gore, igraju neopterećeno. Imaju oni dosta talenta, dobrih igrača poput Marina, Jakoliša, Ćurića, Delića, Raka… Znaju igrati nogomet i to su dosad pokazali i u dvobojima s puno boljim protivnicima od sebe.

I na Poljud po tri boda

Radujemo se jednoj takvoj utakmici. Hajduk je u sjajnoj formi, mi također u dobroj. Vjerojatno će biti pun Poljud i nadam se da će to biti spektakl za sve. Naravno da idemo s najvišom mogućom ambicijom po tri boda, mi drugačije ne znamo. Dakako da će se nešto pitati i Hajduka jer igra kod kuće i to jako dobro, no vjerujemo u sebe i u ovaj niz, da ćemo ga nastaviti.

Tekst i foto: NK Osijek

se od svojihoprostio još jednom pobjedom. Ovaj puta protiv(3:1), a sve smo golove vidjeli u prvom poluvremenu. U svakom slučaju,su ispunili očekivanja i ponovno preuzeli čelnu poziciju na prvenstvenoj ljestvici., izjavio je naš trenerVjetar je u prvom poluvremenuprema osječkim vratima, ali ne da toosječke nogometaše, nego sasvim suprotno. Osijek je s tri pogotka trasirao put do novih bodova.Činjenica je da se Šibenčani u Gradski vrt, nego su se otvorenom igrom pokušali suprotstaviti boljem suparniku.Ostaje nam još samo jedna utakmica do kraja polusezone. I to kakva. Gostovanje kod Hajduka u velikom derbiju…