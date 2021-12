Veslačkog kluba Iktus

hvalospjevi

najveći neuspjeh

braća Patrik i Anton Lončarić

19 članova

Boris Popadić

Mirna Rajle Brođanac

Krešimir Ižaković

pozitivno

milijun kuna

Grad Osijek i Osječko-baranjska županija

Projekt 100 veslača

Miholjska regata

Iktus Challenge

popularizacija veslanja

dodatno opremanje kluba

20 kadeta, 20 juniora i 2 seniora

Dubravko Ižaković

četvrto mjesto

Patrik i Anton Lončarić

Ivana-Antu Grgića

Davida Šaina

David Šain

Luna Keretić

Odlazak iz kluba

nitko nije sjetio ni spomenuti

najperspektivnijih veslača

Nikole Bralića

a cesti

Tekst: Davor Lončarić / HRT/Radio Osijek

Foto: VK Iktus

Na godišnjoj izvještajnoj skupštiničuli su seo ostvarenim uspjesima, a ni riječju nije spomenut- odlazak četvero veslača, među kojima i su iU Iktusu je održana godišnja skupština kluba na kojoj je podneseno izvješće o radu u ovoj godini te su predstavljeni sportski i financijski planovi za 2022. godinu. Predskupštine kluba predsjednik, tajnicai glavni treneristaknuli su kako je 2021. bila uspješna godina u kojoj je pet članova nastupalo na međunarodnim natjecanjima, godina će biti završenau financijskom smislu, a 60% proračuna od gotovoosigurali su. U financiranje su se uključili i brojni sponzori koji podupiru različite projekte među kojima je istaknut. Najavljeno je kako će i proračun u sljedećoj godini biti gotovo milijun kuna, organizirat će se masovnijatekojemu je glavni cilju gradu. Najavljeno je irazličitim sportskim rekvizitima te istaknuto kako je sportska inspekcija dala pozitivnu ocjenu Veslačkom klubu Iktus. U sljedeću veslačku godinu Iktus ulazi s, izvijestio je Krešimir Ižaković koji očekuje ponovo dobre rezultate.Ove je godine izostalo proglašenje počasnih članova kluba, a od gostiju je bio nazočan samoiz županijske Zajednice športskih udruga koji je primio i klupsku zahvalnicu.Prigodnim darovima i zahvalnicama Iktus je odao priznanje svim veslačicama i veslačima koji su osvajali medalje i nastupali na međunarodnim natjecanjima i državnome prvenstvu na kojem je klub zauzeos medaljama u svim kategorijama veslača.osvojili su dvije bronce na regatama Svjetskog kupa za seniore, a uznastupili su i na SP i EP za mlađe seniore (Lončarići uzi na EP za seniore).nastupio je na Svjetskom kupu u Zagrebu, ana SP za juniore. To su podaci zbog kojih je uprava kluba izrazila zadovoljstvo.Međutim, potpuno je jasno kako najnoviji događaji nisu nešto što bi moglo opravdati optimizam i zadovoljstvo u Iktusu kakvo je barem tijekom sjednice vladalo.najbolje juniorke Lune Keretić, juniora Karla Krstića (koji je prestao trenirati) te najperspektivnijih hrvatskih veslača - braće Lončarić- na skupštini seiako je potpuno jasno da će se to itekako osjetiti u vremenu koje je pred nama. Izostala je čak i kurtoazna rečenica u kojoj bi netko bar izrazio žaljenje što se to dogodilo, a kamoli neko suvislo objašnjenje novonastale situacije. Zanimljivo je što na skupštini nije bilo predstavnika Grada Osijeka kao najvećeg pojedinačnog financijera, nisu pozvani ni mediji, a poziv na skupštinu objavljen je samo na oglasnoj ploči, unatoč brojnim suvremenim sredstvima komunikacije.Uprava osječkog veslačkog kluba Iktus pokazala tijekom cijele ove godine kako su joj važniji interesi malobrojne uprave i trenera Ižakovića od zadržavanjau državi i njihovom rodnom gradu. Lončarićima je postavljen izričiti uvjet da moraju trenirati u klubu te se odmaknuti od trenerai najboljih svjetskih veslača, braće Sinković s kojima su uspostavili odličnu suradnju posljednjih nekoliko godina (tijekom kojih je bivši trener Ižaković boravio u Turskoj, a svjetske i europske juniorske prvake ostavio "n"). Iako su Lončarići htjeli ostati u Iktusu i Osijeku (u kojem i studiraju), a trenirati u Zagrebu uz Sinkoviće, višemjesečno iskustvo s novom upravom potaknulo ih je na jedini mogući potez - preseljenje u Zagreb. Kao i Luna Keretić, sada su članovi HAVK Mladosti i trener im je mladi Toni Urlić, glavni klupski trener koji radi uz mentora Nikolu Bralića, autora najvećeg hrvatskog uspjeha u veslanju - dvostrukih olimpijskih prvaka.