Bilo je izuzetno dramatično u četvrtfinalu. Otvaranje turnira nikad nije lagano i taj prvi meč izrazito je bitan u ovakvom formatu završnice kada je svaki poraz eliminacijski. Otvorili smo odlično susret i činilo se da imamo siguran prolaz, ali BK Desetka se čudesno vraća i došli smo do uvijek neugodnih penala. Nakon pet serija sigurno je bio veliki pritisak, ali iskustvo je donijelo mirnu ruku za pobjedu i naše deseto klupsko polufinale

Mogu biti izrazito ponosan na svoju ekipu i ovaj povijesni uspjeh za klub i osječki biljar. U našem četvrtom finalu konačno smo, i to nakon penala, naslov prvaka donijeli u Osijek. Kruna je ovo moje dugogodišnje biljarske karijere koju su obilježili nastupi u reprezentaciji na EP i SP, ali naslov prvaka države za naš klub i naš grad je nešto što ću pamtiti cijeli život.

Tekst i foto: Plan B

Proteklog vikenda (4. i 5. prosinca) uje održanana kojoj je nastupilo šest najboljih klubova iz Hrvatske, a koji su pravo nastupa osigurali kroz regionalne kvalifikacije.je pobjedom na penale protiv zagrebačkogpo prvi puta naslov prvaka donio u Osijek.Svi susreti u doigravanju igraju se na četiri osvojena boda (meča), a ukoliko je rezultat neriješen (3:3) o pobjedniku odlučuju penali. U četvrtfinalu protivkrenulo je izjednačeno od samog početka. Nakon prva dva odigrana meča rezultat je bio neriješen. No, tada BK Plan B uvjerljivimu parovima osvaja nova dva boda i dolazi nadomak pobjede. BK Desetka ipak pronalazi snage te s dvije pobjede poravnava rezultat na 3:3. S obzirom kako nakon regularnog dijela nije bilo pobjednika o prolazu dalje odlučivali su penali.Nakon pet serija penala pri rezultatu 12:12 odlučujući penal pogađa kapetan ekipe- „Prvo polufinale donijelo je zagrebački derbi između. Uvjerljivo s 5:1 je slavio BK Mosconi osiguravši tako finale u kojem je čekao pobjednika u susretu izmeđuEkipe su pobjedama otvorile susret i činilo se kako se ponavlja scenarij iz četvrtfinala. Nakon uvodne pobjede u pojedinačnom susretuosvaja i drugi bod zajedno su igri parova. Novi bod za Plan B u neizvjesnom susretu parova osvajajute postavljaju rezultat na 3:1. U zadnjoj izmjeni igrala su se dva susreta, a BK Plan B trebao je jednu pobjedu. U velikom preokretu Vunjak ipak pronalazi snage za novi bod i BK Plan B s ukupnih 4:2 prolazi dalje.Finale je također bilo neizvjesno do samoga kraja. BSK Mosconi, inače višestruki prvak Hrvatske nastupio je u sastavu:. U prvoj izmjeni bod za Plan B osigurava Vuković poravnavši rezultat na 1:1.U drugoj izmjeni, u igri parova, obje ekipe osvajaju po bod. Niti u trećoj izmjeni nitko nije osvojio dva boda potrebna za pobjedu nego su se bodovi ponovno podijelili za konačni rezultat 3:3 što je značilo kako će o naslovu prvaka odlučivati penali. Pobjednik je odlučen tek u četvrtoj seriji kada je penal za pobjedu zabio Ivan Vicković.Nakon osvajanja naslova jedan od najsretnijih je izbornik i dokapetan: „Na putu do naslova kroz regionalne kvalifikacije i završnicu PH u Splitu za BK Plan B su igrali:izbornik i dokapetan,kapetan ekipe,