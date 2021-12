završnici

Znate i sami da smo u Rijeci imali nekoliko igrača koji su bili kartonirani i nisu mogli nastupiti. Od njih četvorice vraćaju nam se Kleinheisler, Lončar i Žaper. Neće biti tek Vedrana Jugovića koji neće biti u konkurenciji ni za utakmicu protiv Hajduka i da sanira probleme s petom početka priprema. Još dva, tri igrača su dobili bolne udarce, ali vjerujem da ćemo na travnjaku imati respektabilnu momčad za koju vjerujemo da ćemo biti u stanju pobijediti dobru momčad Šibenika

Morat ćemo biti maksimalno fokusirani na utakmicu. Šibenik je protiv Hajduka, Dinama i Rijeke pokazao da su ozbiljna momčad. Mladi su, talentirani, a dobro igraju… U privilegiranoj su situaciji jer neće biti u borbi za ostanak pa je lakše igrati nego kada imaš pritisak osvajanja bodova. Imaju trenera Španjolca koji teži igri i sigurno su ozbiljan suparnik. Moramo se potvrđivati iz utakmice u utakmicu, a prva je u nedjelju. Treba puno rada, zalaganja i odlučnosti, naša je ideja pritiskati suparnika, “gušiti” ga koliko god je to moguće. Ali cilj je uvijek isti, a to je pobijediti suparnika.

Petar Brlek

Brlek se sjajno vraća, najvažnije je da nema problema po pitanju ozljede. Naravno da ne možemo očekivati da će odmah biti u formi u kakvoj može biti, ali zadovoljan sam kako je odradio utakmicu. Brlek je ozbiljan igrač i siguran sam da će biti možda i najveće pojačanje za proljeće. Umor? Sigurno će biti promjena, neki koji dugo nisu igrali su imali vrhunsku utakmicu poput Cheberka i Bralića, vjerujem da ćemo kvalitetu kadra koju imamo iskoristiti na najbolji način. Utakmica u Rijeci je pokazala da imamo kvalitetne igrače koji mogu pomoći momčadi.

Ivan Fiolić

U Rijeci smo osvojili bod iako smo željeli tri. Ne treba žaliti, veselimo se već idućoj utakmici a to je Šibenik. Ozljeda? Dobio sam nezgodan udarac koji me mučio pa nismo željeli riskirati i tražio sam zamjenu da uđe svježi igrač. Umor? Nije da sam nešto umoran, veselim se svakoj idućoj utakmici i s veseljem očekujem svaku iduću. Već sam puno puta naglasio da mi je najvažnija momčad, kako izgledamo na travnjaku i da osvajamo bodove, a osobna statistika je u drugom planu. Naravno da sam sretan zbog golova, ali sretniji sam kad pobjeđujemo

Proslaviti pogodak pred navijačima je i razlog zbog kojeg radimo to što radimo, to nas još više motivira, daje još veću snagu, a nadam se da će takvih trenutaka biti što više. Zadovoljan sam dosadašnjim dijelom sezone iako uvijek postoji prostor za napredak. Najvažnije je da kao momčad vidimo taj prostor za poboljšati se i nadam se da će to doći do izražaja još više nakon zimske stanke. Osjetim na sebi da mogu bolje, kao momčad može bolje i siguran sam da ćemo ići sve više i više, odnosno da se nećemo zadržavati na ovoj razini.

