od ponedjeljka do petka

servisne informacije

struje, plina, vode

prognoza

DHMZ prognoza

Hrvatske elektroprivrede

Osijek

od 8:00 do 12:00 sati

od 8:00 do 15:00 sati

od 9:00 do 14:00 sati

od 10:00 do 14:00 sati

Dalj

od 9:00 do 13:00 sati

Napomena

Program za kino i kazalište:

Kazalište

Kino:

Događaji:

Adventi

Tekst: Osijek031.com

Foto: Matija Milanović

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: Umjereno do pretežno oblačno. Jutarnja temperatura do 0°C, a dnevna do 3°C.Izobavještavaju građane da za su za danas planirani radovi:- Zlarinska 1-5, Viška 1-25 i 2-58, Srijemska 29-107 i 46-82, Lopudska 38-60 i 7-13, Krkska 1-31 i 2-30, Korčulanska 1 i 6-34, Brijunska 1-25 i 2-26, Bračka 102-132 i 149-181, Biševska 36, Bakarska 2-24 i 1- Našičko naselje cijelo, Našička ulica 38-46- Vijenac Lipa 2-80 i 1-65, Tuja 1-3, Svetog Leopolda Bogdana Mandića 183a-219 i 234-268, Omorika cijela ulica- Pleternička 3-11 i 2-38, Novogradiška 1-59 i 2-52, Koprivnička 2-50 i 1-49, Daljska 2-10 i 1-7, Belomanastirska 43-59 i 61-77- Mije Džanka Baje 2-18 i 27-31, Slavka Putnika 1-15 i 2-20, Stanislava Guljaševića 2-10, Šetalište Josipa Kemenija 49-62, Hrvatskih Žrtava Domovinskog rata 1-14 obje strane, Antuna Mihaljeva 16A-38 i 21-45, Ruđera Boškovića 1-13 i 2-10: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.