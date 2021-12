17 investitora

25 parcela

Eko-industrijske zone Nemetin

150 djelatnika

8 ozbiljnih domaćih i stranih investitora

izgradnja odvodnje oborinskih voda

Izgradnja odvodnje oborinskih voda Eko-industrijske zone Nemetin

Comcross i Delecto

Poticanje razvoja gospodarstva

Trenutno smo u procesu objave javnog poziva i otvaranja druge faze popunjavanja Eko-industrijske zone u Nemetinu, gdje ćemo u ponudi imati 10 novih parcela raznih veličina, od 8.000 do 45.000 kvadratnih metara. Možemo najaviti i da do polovine 2022. godine očekujemo i od ostalih par investitora dovršetak objekata i kretanje s radom. Upravo pokretanjem druge, pa onda i treće faze, velikim dijelom koristeći i EU fondove, svakako želimo potaknuti dodatni razvoj gospodarstva u Osijeku, uz domaće i strane investitore kojima nudimo brojne pogodnosti i olakšice

Crnković

Fondovi EU kao izvor financiranja

riješen

Srećko Kukić

Upravnog odjela za programe EU Grada Osijeka

100 hektara zemljišta

Interes stranih investitora i primjeri dobre prakse

Osijek ima konkurentnu vrijednost jer ima raspoloživu radnu snagu zbog Sveučilišta J.J. Strossmayera, koje je izravni povod dolaska i interesa mnogih investitora. Zadnji takav primjer jest i jedna tvrtka iz SAD-a, koja je izrazila želju da ovdje zaposli 2700 radnika, od čega 700 inženjera iz područja proizvodnje high-tech opreme za automobile

Igor Medić

lokalne inicijative

Regionalni distribucijski centar za voće i povrće

Imali smo potrebu za velikom površinom, stoga smo spojili nekoliko dostupnih parcela, a budući da je vrijednost investicije preko 100 milijuna kuna, veliku ulogu su igrale i sve pogodnosti koje ova zona nudi. Stoga smo sada već u fazi zatvaranja objekta, koji je dobio zatvoreno krovište uoči narednih nepovoljnih vremenskih uvjeta, prije kojih će se pokušati realizirati i dio vanjskog dijela, odnosno fasade. Sam izvođač radova je obznanio da će svoj dio dovršiti prije ugovorenog roka, stoga bismo već u srpnju mogli skladištiti prve jabuke, čime će proizvođači moći postići konkurentnu cijenu na tržištu

Wendling

dobre prakse

Sve je išlo vrlo brzo, jer smo na početku prošle godine poslali prijavu, u svibnju smo dobili pravo građenja, a početkom 2021. smo već počeli i graditi. Sada smo u fazi dovršavanja i useljenja u objekt u kojemu smo predvidili i trening centar za mlade elektrotehničare, kao i toranj visok 50 metara, koji će koristiti naši operateri kako bi mogli iskusiti uvjete na terenu

Slobodan Ribić

O projektu

Tekst i foto: Marko Mandić

Druga najveća industrijska zona u Hrvatskoj već je u početnoj fazi ostvarila stopostotnu popunjenost, uzkoji su se smjestili na ukupno. Među njima je 5 korisnika, koji su svoje objekte već pustili u pogon, zapošljavajući više od. Sve ove poticajne brojke s jasnim pogledom u budućnost na širenje zone, uz nove pregovore su drugoj i trećoj fazi prodaje parcela, Grad Osijek je opravdao dovršetkom cjelokupne infrastrukture – u što se savršeno uklopila i, čime je zona postala još atraktivnija. Naglašeno je to na konferenciji za medije projekta “”, u sklopu koje je osječka dogradonačelnica Jasenka Crnković iznijela sve planove o daljnjem razvoju zone, nakon čega je sa suradnicima i stanarima zone sudjelovala i na online konferenciji kroz koju su predstavljene pogodnosti i mogućnosti financiranja novih investitora. Online konferencija je približila i primjere dobre prakse poslovanja tvrtki, kao i značajan projekt izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, koji se polako primiče kraju.– naglasila je dogradonačelnica.je ujedno podsjetila kako je Grad Osijek osigurao da komunalni doprinos za poslovno-gospodarstvene djelatnosti u svim zonama iznosi 0 kuna, a uz smanjenje doprinosa od 10 posto za ostale djelatnosti, velik utjecaj je imalo i uvođenje mjere prava građenja, koja stimulira investitore da u roku od 36 mjeseci izgrade objekt, dok ih i nakon tog razdoblja u drugoj fazi očekuje povoljno plaćanje prava građenja u iznosu od 10 kuna po kvadratnom metru.Problem oborinske odvodnje u zoni Nemetin jeu sklopu vrijednog EU projekta, a predstavio ga jeiz, navodeći kako 6 kilometara kanalske mreže pokriva oko. Riječ je o impozantnim kanalima, koji su rađeni prema kalkulaciji prosječne oborinske odvodnje u zadnjih 50 godina. Pokraj rezultata ovog projekta na online konferenciji su predstavljene sve mogućnosti financiranja iz EU fondova za male, srednje, pa i velike poduzetnike, prilikom čega je naveo sve dostupne programe i financijske okvire, ali i regionalne potpore prema NUTS regijama za razdoblje od 2022. do 2027. godine, u kojemu su za poduzetnike iz Osječko-baranjske županije, ali i ostatka Panonske Hrvatske, osigurane potpore u iznosu od 50 posto. Kukiću se pridružila i pročelnica Upravnog odjela za programe EU, Kornelija Mlinarević, koja je kronološki pojasnila faze izgradnje Eko-industrijske zone Nemetin, prilikom kojih je zona opremljena instalacijom plinovoda, vodovoda, kanalizacije kabelske niskonaponske mreže.– otkrio je na online konferenciji, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Osijeka, naglašavajući kako je ovakvim investitorima manje važna cijena zemljišta, već traže garanciju pronalaska dovoljne količine radne snage.Pokraj interesa stranih investitora, jedan od najvećih projekata u Eko-industrijskoj zoni Nemetin dolazi iz, jer jenešto što su poljoprivrednici iz Slavonije i Baranje čekali gotovo 20 godina. Stoga se zona u Nemetinu pokazala kao savršena pozicija za realizaciju ovog objekta, jer je prilikom odabira lokacije ključna bila prometna povezanost, prostrana površina, ali i visoko razvijena infrastruktura. Napredak u procesu izgradnje RDC-a je predstavila Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj,– objasnila je, navodeći kako će RDC imati ukupni kapacitet od 2960 tona, a poljoprivrednicima će na raspolaganju biti rashladne komore, ULO i dinamička atmosfera, ali će se osigurati i dio isključivo za voće i povrće iz ekološke proizvodnje. Wendling je ukazala kako će RDC imati kompletne linije za sortiranje i skladištenje, stoga će u suradnji s Gradom Osijekom biti realizirana infrastruktura koja potiče lokalne poljoprivrednike, ali i projekte poput Školskog obroka za sve, kojim se poboljšava život cijele zajednice.Sam kraj online događanja je bio rezerviran za primjereposlovanja stanara Eko-industrijske zone Nemetin, stoga je Mario Buljan, direktor tvrtke Delecto koja je ugostila sudionike online konferencije, naglasio kako je pronalazak sjedišta ove tvrtke koja se bavi prodajom zaštitne odjeće trajao nekoliko godina, uz nekoliko selidbi, pa ne čudi da danas svoja iskustva o gradnji vrhunskog objekta uz povoljne uvjete prenose na partnere iz Zagreba i inozemstva.– zaključio je, direktor tvrtke Comcross Croatia, tvrtke koja se bavi telekomunikacijama, odnosno izgradnjom, projektiranjem, savjetovanjem i održavanjem opreme.Zbog potrebe zbrinjavanja oborinskih voda iz Eko-IZ Nemetin koja se prostire na 101 hektar, projektirano je cjelovito rješenje oborinske odvodnje sukladno zahtjevima javno-pravnih tijela. U okviru izgradnje biti će uređeni ulijevni kanali, izgrađeni objekti za pravilno funkcioniranje i upravljanje (izlijevne građevine, prepumne stanice i ostalo), a u ukupnoj dužini od 6.071 kvadratnih metara zatvorenih i otvorenih kanala.Ukupna vrijednost projekta, čiji je nositelj Grad Osijek, iznosi 19.739.771,31 kunu, od čega je iznos sufinanciranja Europske unije 3.999.621,92 kune. Projekt traje 25 mjeseca, od 13. studenog 2019. do 13. prosinca 2021., a sufinancirane je iz Europskog fonda za regionalni razvoj EU.