Mnogi učenici iz drugih naselja Osječko-baranjske županije, a i šire, dolaze na školovanje u Osijek, pa je između ostalog potrebno osigurati i učeničke domove s kvalitetnim uvjetima za život i rad u tim ustanovama. U obnovu Učeničkog doma Hrvatskog radiše uloženo je 1,3 milijuna kuna, a ovom investicijom osigurana je još bolja kvaliteta smještaja učenika

Učenički dom Hrvatskog radiše unutrašnjom površinom od 2.584 m² i pripadajućim dvorištem od 875 m² zadovoljava potrebe smještanja 136 učenika, odnosno 95 dječaka i 41 djevojčice. Sretni smo što imamo izvrsne učenike, s prosječnom ocjenom nešto iznad 4, a koji imaju jako malo izostanaka i odgojnih mjera. Zaposlenici nisu odgojitelji nego profesori nekog predmetnog područja, a imamo izrazitu ljubav prema ovom zanimanju, želju i volju da ta djeca bezbolno prođu svoje odrastanje, uspješno završe školu i potom odu dalje na studij ili u radni odnos

k smješten je uu Osijeku, i to u zgradi izgrađenojgodine, zaštićenoj kao pojedinačnoi upisanoj u. U Domu je smještenosrednjih škola, a tijekom ljetnih mjeseci ove godine na zgradi jePovodom završetka obnove zgrade, Učenički dom Hrvatskog radiše danas (9. prosinca 2021. godine) posjetio je, župan Osječko-baranjske županije koja je osnivač Doma.- rekao je župan Ivan Anušić prilikom obilaska Doma.Podsjetio je da Osječko-baranjska županijau Hrvatskoj poobjekata javne namjene, od škola i domova preko objekta zdravstvene namjene do domova za starije i nemoćne osobe, i to korištenjem sredstva iz fondova Europske, a naravno taj proces se nastavlja i nadalje.- kazala je, ravnateljica Doma.Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanjenaglasila je kako na području Osječko-baranjske županije postoje dva samostalna srednjoškolska doma (u Osijeku u Radićevoj i Zagrebačkoj ulici) te dva u sastavu srednjih škola (Trgovačke i komercijalne škole „Davor Milas“ i Ugostiteljsko-turističke škole Osijek). U tijeku je obnova i doma Ugostiteljsko-turističke škole.