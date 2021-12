Gorjanima

25-godišnjak

više komada oružja i streljiva

bez dozvole i odobrenja

kaznenu prijavu

Manje oružja, manje tragedija – Izbacimo uljeza

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Jučer, 8. prosinca, u, temeljem naloga suda policajci su pretražili dom i druge prostorije kojima se koristite su pronašli i oduzelii to: malokalibarsku pušku, zračnu pušku, ručno izrađeni pištolj, 30-tak komada streljiva kalibar 5,6 milimetara i 10-tak komada streljiva kalibra 7,62 milimetara. Također mu je oduzeto i oružje koje je legalno posjedovao, a to je lovačka puška i nekoliko komada streljiva kalibar 30-06.Dovršenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je 25-godišnjaknabavio oružje i streljivo.Zbog počinjenog kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari protiv 25-godišnjaka nadležnom državnom odvjetništvu podnosimoPodsjećamo građane da akcija „“ još traje.Pozivamo građane, koji još u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od sankcija prijave policiji. Molimo Vas da takva sredstva ne donosite u policijske postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje obavijeste nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat ćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.Dragovoljna predaja oružja vremenski je neograničena, a o svemu se dodatno možete informirati i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92. - izvijestili su iz policije.