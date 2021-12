Policijske uprave osječko-baranjske

Danas, 8. prosinca, s početkom u 12 sati, u dvorištutvrtki, predani su prikupljeni plastični čepovi u količini odPolicijska uprava osječko-baranjska u suradnji s partnerima: tvrtkama, školama, vrtićima, udrugama i građanima s područja Osječko-baranjske županije prikupila je ukupno 2360 kilograma plastičnih čepova.Predaji prikupljenih čepova pridružili su se i partneri voditeljica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, direktor Našičkog parka, voditeljica društva „Naša djeca“ grada Osijekapredsjednica izviđačkog kluba Javor, Sindikat policije Hrvatske Glavna podružnica Policijske uprave osječko–baranjske, Regionalni klub IPA Osječko-baranjske i Odjel Prevencije Policijske uprave osječko-baranjske.Okupljenima se obratila voditeljica društva „Naša djeca“ grada Osijeka Tamara Čer koja je pozdravila prisutne u svoje ime i ime Društva naša djeca. Naglasila je da većina škola i vrtića u gradu Osijeku sudjeluju u ovojte da će djeca i dalje nastaviti vrijedno prikupljati plastične čepove.Prigodnim riječima obratila se i predsjednica izviđačkog kluba Javor, Jadranka Kokolari koja je istaknula da akciju prikupljanja čepova izviđačs dvije aktivnosti, a to su zaštita okoliša i prirode te humanitarni rad. Izviđači cijelu godinu prikupljaju plastične čepove kako bi ih u mjesecu darivanja predali za kupnju skupih lijekova te planiraju i dalje sudjelovati.U ime Policijske uprave osječko-baranjske, prigodnim riječima predstavnicima medija i ostalim gostima obratio se načelnik Policijske upravekoji se zahvalio svima koji sudjeluju u ovoj humanitarnoj akciji te istaknuo da se ponosimo time što svaki puta prikupimo sve više plastičnih čepova.Projekt pod nazivom „“ pokrenula je Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske u što se uključila i Policijska uprava osječko – baranjska.Cilj akcije je pomoćna način da se reciklažom prikupljenih čepova osigura financiranje nabave skupih lijekova oboljelima od teških malignih bolesti, a ujedno se pridonosi očuvanju okoliša.U započetom projektu krajem 2017.godine „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“ uključila se i Policijske uprava osječko-baranjska te je do sada prikupljeno ukupnoplastičnih čepova.