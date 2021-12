Sportska zima na Sokolu

Jako volim ići na sportski kampove u Sokolu! Veselim se što se vratio zimski kamp – uživam klizati i nadam se da će se nekoliko mojih prijateljica prijaviti da ide sa mnom u Sokol na Sportsku zimu. Ovaj put će mi se možda pridružiti i moja mlađa sestra tako da će nam biti jako zabavno

Cilj programa Sportske zime na Sokolu je:

Na raspolaganju su sljedeći termini:

450,00 HRK

700,00 HRK

zimski je kamp za djecu, a provodi se krozu vrhunskom sportsko – rekreacijskom objektu(Kralja Zvonimira 5) za vrijeme 2 tjedna zimskih školskih praznika.Kamp će se sastojati od niza sportskih aktivnosti kao što su, sudjelovanje ui druženje uz društvene igre za vrijeme popodnevnog odmora.“, izjavila je Marija (10 godina).– upoznavanje i stjecanje dodatnih sportskih i kreativnih vještina kroz sportove kao što su gimnastika, klizanje i plivanje– socijalizacija kroz aktivnosti, pripadanje timu i komunikacija u timu– prihvaćanje pozitivnog stava prema sportu– nezaboravno iskustvo i prilika za upoznavanje novih prijatelja tijekom zimskih praznika– 27. – 31. prosinca 2021. godine– 3. – 7. siječnja 2022. godineKotizacija za kamp iznosi(5 dana – poludnevni boravak od 8 do 12h) ili(5 dana – cjelodnevni boravak od 8 do 15h) – u cijenu su uključene ulaznice za klizalište i bazene, najam klizaljki, materijali za kreativne radionice, obroci te angažman trenera.Prijava je moguća i to putem poveznice:Dodatne informacije o programu moguće je dobiti na broj 099 536 4753 (poziv/SMS/Viber/Whats App).poklanjavjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite